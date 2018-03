Spritpreise in Europa / ADAC: Vor der Grenze tanken kann Geld sparen

München (ots) - Autofahrer, die in den Osterferien in den Urlaubstarten, sollten sich vor der Fahrt ins Ausland über dieKraftstoffpreise informieren. Die Preisunterschiede in Europa fürDiesel und Benzin sind laut ADAC mitunter erheblich.Am teuersten ist Superbenzin derzeit in den Niederlanden (1,63Euro/Liter), Dänemark und Italien (jeweils 1,54 Euro/Liter).Dieselfahrer müssen in Italien (1,41 Euro/Liter) sowie Belgien,Großbritannien und der Schweiz (jeweils 1,39 Euro/Liter) am tiefstenin die Tasche greifen.Deutlich günstiger tanken Urlauber Superbenzin in Polen (1,11Euro/Liter), Luxemburg (1,14 Euro/Liter) und Österreich (1,16Euro/Liter). Diesel ist in Luxemburg (1,01 Euro/Liter), Polen (1,08Euro/Liter) und auch Österreich (1,12 Euro/Liter) am billigsten.Wie in Deutschland kann es aber auch im Ausland zum Teilerhebliche regionale Unterschiede bei den Spritpreisen geben. InDeutschland zahlen Autofahrer laut ADAC derzeit im Durchschnitt fürSuperbenzin 1,32 Euro/Liter und für Diesel 1,18 Euro/Liter. DieKraftstoffpreise aller europäischen Länder gibt es unterwww.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC NewsroomTel. 089 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell