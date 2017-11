"Springflut": Neue ZDF-Krimireihe am Sonntagabend (FOTO)

Mainz (ots) -Das ZDF zeigt ab Sonntag, 12. November 2017, 22.00 Uhr, dieZDF-Koproduktion "Springflut" nach dem gleichnamigen Roman von Cillaund Rolf Börjlind. Das schwedische Autorenpaar entwickelte dieDrehbücher zur fünfteiligen Krimireihe parallel zum Roman.Im Mittelpunkt der Geschichte steht die 25-jährige Olivia Rönning(Julia Ragnarsson), die neu an der Polizeihochschule in Stockholmist. Dort wird als Semesteraufgabe ein "Cold Case", ein ungelösteralter Mordfall, vorgestellt: Vor 25 Jahren ertrank am Ufer derschwedischen Insel Nordkoster bei steigender Flut eine hochschwangereFrau, weil sie im Sand eingegraben war. Die Identität der Frau istbis dato unbekannt, ebenso wie Täter und Motiv. Olivia stürzt sich inden Fall und stellt nach kurzer Zeit fest, dass ihr verstorbenerVater gemeinsam mit Chefermittler Tom Stilton (Kjell Bergqvist) damitbetraut war. Die entschlossene junge Frau will Stilton ausfindigmachen, um das grausame Verbrechen endlich aufzuklären. Doch derehemalige Star der Polizeiszene lebt inzwischen als Obdachloser inden Straßen Stockholms.Alle Folgen sind bereits ab Freitag, 10. November 2017, 10.00 Uhr,in der ZDFmediathek abrufbar.https://presseportal.zdf.de/pm/springflut/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/springflutPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell