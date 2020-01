Springer: Lohndumping durch Zuwanderung nicht mehr von der Hand zu weisen

Berlin (ots) - Wie das Handelsblatt mit Verweis auf eine Anfrage derAfD-Fraktion im Bundestag berichtet, wächst die Lohnlücke zwischen Deutschen undAusländern. Während die Löhne bei Deutschen von 2006 bis 2018 um ein Drittelgestiegen sind, sind sie bei EU-Ausländern um rund fünf Prozent gesunken. Lagdie "Entgeltlücke" zwischen Deutschen und EU-Ausländern im Jahr 2006 nur bei 0,8Prozent, so ist sie seither auf 28,5 Prozent angewachsen. Bei den Flüchtlingenlag der Lohnrückstand zuletzt bei gut 44,4 Prozent - das sind rund siebenProzentpunkte mehr als 2014. Anzeichen für Lohndumping kann Herbert Brücker,Migrationsexperte beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), ausden Zahlen allerdings nicht herauslesen.Dazu teilt der AfD-Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Ausschuss für Arbeitund Soziales, René Springer, mit:"Die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU sowie die ungesteuerte Zuwanderung dervergangenen Jahre haben zu massivem Lohndumping geführt. Die Bundesregierung hatden politischen Rahmen dafür geschaffen und sich damit auch zumErfüllungsgehilfen wirtschaftlicher Interessen gemacht. Dass ausgerechnet einExperte des bundeseigenen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung keinLohndumping erkennen will, überrascht wohl niemanden. Das verzweifelteSchönreden einer völlig verfehlten Zuwanderungspolitik gehört inzwischen zumTagesgeschäft der Bundesregierung. Als AfD-Fraktion sind wir nicht gegen dieZuwanderung von qualifizierten Fachkräften, wohl aber gegen Lohndumping."Pressekontakt:Christian LüthPressesprecherder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel.: 030 22757225Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/130241/4500808OTS: AfD-Fraktion im Deutschen BundestagOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell