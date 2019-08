Springer-Enkel verkaufen Anteile an KKR

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

Berlin (dpa-AFX) - Die Enkel des Verlegers Axel Springer, Ariane Melanie und Axel Sven Springer, verkaufen Teile ihrer Beteiligung an KKR.



Wie der Finanzinvestor am Freitag mitteilte, nehmen sie das Angebot für Aktien, die insgesamt etwa 3,7 Prozent des Grundkapitals an Axel Springer entsprechen, an. Mit ihren restlichen gehaltenen Aktien blieben sie weiterhin als unabhängige Aktionäre im Unternehmen. Die Offerte von KKR läuft noch bis zum 21. August./knd/nas