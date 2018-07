Hamburg (ots) - Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender desAxel-Springer-Konzerns, kritisiert im Exklusiv-Interview mit MEEDIAdie Politik für ihren egozentrischen Umgang mit der Macht und machtdiesen für den Aufstieg von Populisten und Extremistenverantwortlich. "Die Bürger haben ein Gespür dafür, wenn PolitikerPolitik für sich selbst machen", so der Medienmanager und ehemaligeJournalist. "Wähler fühlen sich als nützliche Idioten, die ab und anmal ein paar Kreuze machen dürfen. Ob in Amerika, Osteuropa,Großbritannien oder auch in unserem eigenen Land: Die Leute habendarauf keine Lust mehr und suchen nach einem anderen Typus."Dies zeige auch: "Die alte Garde ist durch - und zwar überall."Gemeint sei dabei auch der eigene Berufsstand. Journalisten seien"von den gleichen Generationserscheinungen geprägt", so Döpfner. MitReportern, die ihre Leitartikel als Politikberatung verfassten undeine "unheimliche Nähe" zu den Protagonisten suchten, gehe es nichtmehr gut. Die Konsequenz: "Leadership-Modelle lösen sich auf, in derPolitik, in der Wirtschaft und in den Medien, sie werden durch neueLeitbilder und Formen ersetzt." Medienmacher müssten auf dieseEntwicklung reagieren, wenn sie nicht abgehängt werden wollen. "Wirals Journalisten und Arbeitgeber von Journalisten müssen neu denken.Wenn wir das nicht selbst hinbekommen, werden es andere tun. Es gibtda draußen eine ganz neue Journalistengeneration."Derweil sieht Döpfner, der Springer seit nunmehr 16 Jahren als CEOleitet, das demokratische Politik-System gefährdet. "Schon alleindeshalb, weil sie einfach vorausgesetzt wird." Bei manchen Gesprächenmit Führungskräften aus der Wirtschaft, die am System zweifelten, seier geradezu erschrocken: "Die Demokratie-Vergessenheit macht mirgroße Sorgen."Um das Ungleichgewicht wieder auszupendeln, fordert Döpfner imGespräch die Wiederbelebung der Streitkultur, wie es sie unterStrauß, Wehner, Brandt, Schmidt oder Kohl gegeben habe. "Das findetheute nicht mehr statt, weil sich niemand mehr traut, etwas zu sagen.Entweder, weil sie nichts zu sagen haben, oder weil sie Angst vor derGesinnungspolizei haben. Es hat sich eine beredte Sprachlosigkeitentwickelt, weshalb ich für mutiges, konkretes und saftigesFormulieren plädiere." Man dürfe aus Angst vor verbalerAuseinandersetzung keine "übertriebene" political correctness leben,auch wenn Medien dazu neigten, "sofort die Keule" rauszuholen.In diesem Zusammenhang verteidigt der Springer-CEO gegenüberMEEDIA auch das Agenda-Setting der Bild-Zeitung unter ihremChefredakteur Julian Reichelt. Über die Berichterstattung der zumSpringer-Verlag gehörenden Boulevardzeitung wird derzeit diskutiertwie lange nicht mehr. Kritiker werfen dem Blatt und seinemChefredakteur vor, sich feindselig gegenüber Einwanderung undFlüchtlingen zu positionieren und Ängste zu schüren. Döpfner stelltsich hinter seinen ersten Blattmacher: "Ich es gut, dass Bild injüngster Zeit noch kantiger, mutiger, entschiedener geworden ist."Boulevardjournalismus müsse in seiner Stilistik emotionalisieren,zuspitzen, personalisieren. "Er muss mehr dürfen als einetraditionelle Abo-Zeitung, die in ihrer Sachlichkeit brillierenmuss." Der Kurs der Bild werde zudem auch von den Lesern "honoriert",führt der CEO unter Berufung auf die eigene Marktforschung an.Trotz dieser Erkenntnisse, verteidigt er die damals unterEx-Bild-Chefredakteur und -Herausgeber Kai Diekmann angeführte"Refugees Welcome"-Kampagne, auch wenn er einen Fehler im Nachhineinnicht ausschließen kann: "Wenn Sie sagen, Bild hätte noch mehrkritische Fragen noch eher stellen müssen, haben Sie wahrscheinlichauch recht."Im Interview, das Mathias Döpfner anlässlich des zehnjährigenJubiläums des Medien-Branchendienstes MEEDIA gegeben hat, erklärt erdarüber hinaus, sich mit Auflagenverlusten von Print-Angebotenabgefunden zu haben. Es gehöre dazu, "seinen inneren Frieden mitdieser strukturell bedingten Entwicklung zu schließen anstatt sieschönzureden". Denn: "Auch ein Klon von Henri Nannen, Rudolf Augsteinund Axel Springer würde die Auflagenentwicklung von Stern, Spiegeloder Bild nicht drehen. Wir müssen den Rückgang der Auflageakzeptieren, den Verlust von Marktanteilen aber mit allen Kräftenverhindern."Die Verwendung der Zitate aus dem Interview ist unterNennung/Verlinkung der Quelle frei. Das gesamte Gespräch finden Siebei MEEDIA.de: https://meedia.de/2018/07/18/die-alte-garde-ist-am-ende-und-zwar-ueberall-springer-ceo-mathias-doepfner-ueber-die-aufloesung-von-leadership-modellen-in-politik-und-medien/Pressekontakt:Georg AltroggeChefredakteur MEEDIA040/ 431 79 47 - 0Original-Content von: Meedia, übermittelt durch news aktuell