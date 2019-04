"Sprich mit Chefkoch" - Europas größte Kochcommunity ist ab sofort als Voice Assistant für Smart Displays verfügbar (FOTO)

Hamburg (ots) -Bis zu 22 Mio. User und 4,1 Mio. registrierte Mitglieder nutzenjeden Monat Chefkoch und lassen sich tagtäglich von Europas größterKochcommunity inspirieren und unterstützen. Dabei ist der Gebrauch inder Küche trotz starker mobiler Nutzung zu einem hohen Anteil immernoch analog: rund 29 Mio. Rezepte werden jährlich ausgedruckt. Dassoll sich ändern.Um die Nutzer noch digitaler beim Kochprozess zu unterstützen,gibt es Chefkoch ab sofort als Voice Assistant für Smart Displays.Chefkoch ist bereits seit einiger Zeit per Skills für Alexa undGoogle Home nutzbar und hat somit Erfahrung in SachenSprachsteuerung. Für die Smart Display-Nutzung wurde dasVoice-Angebot von Chefkoch komplett überarbeitet und an dieAnforderungen für Smart Displays angepasst.Mit dem Befehl "Sprich mit Chefkoch" lässt sich die App öffnen undbietet den Zugriff auf zunächst 300 kuratierte und für denSprach-Zugriff über Smart Display bearbeitete Rezepte, weitere 500sind in Arbeit. Die Rezepte sind in acht Kategorien unterteilt (z. B.Ostern, Grillen, Vegetarisch, Italienisch, etc.), sämtliche Zutaten,benötigte Utensilien sowie die einzelnen Zubereitung-Schritte werdenvom Assistant vorgelesen und auf dem Tablet angezeigt. DieVoice-Technologie ist so ausgereift, dass keine speziellen Befehlemehr nötig sind, ganz normales Sprechen genügt, das Gerät verstehtalles. Auch die Anfang April gelaunchte Chefkoch SmartList wird inKürze integriert, dann lassen sich Zutaten für den Einkauf direkt ausdem Smart Display in die persönlich Einkaufliste speichern.Martin Meister, Geschäftsführer Chefkoch: "Chefkoch entwickeltseine Produkte für seine Nutzer kontinuierlich weiter und macht sieauf den neuesten Technologien verfügbar. So sind wir unter den erstenAnbietern, die ihre Produkte für Smart Displays optimiert haben. MitVoice-Skills schaffen wir Markenerlebnisse, die einen unmittelbarenNutzen haben und den Chefkoch-Usern den Alltag erleichtern."Pressekontakt:Isabelle HaeslerPR / Kommunikation FoodGruner + Jahr GmbH20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 37 06E-Mail haesler.isabelle@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, CHEFKOCH.de, übermittelt durch news aktuell