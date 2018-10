Berlin (ots) - Mit einer "Sprechstunde Arbeitsschutz" und einemMitmachparcours präsentiert sich die gesetzliche Unfallversicherungvom 23. bis 25.10.2018 auf der Messe "Arbeitsschutz Aktuell" inStuttgart."Sprechen Sie mit unseren Experten zu verschiedenen Themen." Mitdieser Einladung an die Besucherinnen und Besucher informierenFachleute verschiedener Berufsgenossenschaften und Unfallkassen inder Sprechstunde über Wissenswertes aus dem Arbeitsschutz. Auf derAgenda stehen zum Beispiel die Manipulation von Schutzeinrichtungen,der richtige Hautschutz, die Bedeutung der Normung im Arbeitsschutzoder die Frage, wie psychische Belastungen in derGefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden können.Der Mittmachparcours am Gemeinschaftsstand der Unfallversicherungin Halle 1 (Standnummer: J1.020) bietet Exponate ausunterschiedlichen Arbeitswelten. Interessierte können sich zumBeispiel in einem virtuellen Krankenhaus umschauen, ihr Können ineinem Fahrsimulator testen oder eine Stresskammer besuchen. Wermitmacht, den erwartet eine kleine Überraschung.Die gesetzliche Unfallversicherung stellt auch ihre neuePräventionskampagne kommmitmensch vor. Mit der Kampagne werbenBerufsgenossenschaften und Unfallkassen für einen ganzheitlichenArbeitsschutz und den Aufbau einer Präventionskultur in Betrieben undEinrichtungen. Wie das geht? Materialien und Informationen gibt es amGemeinschaftsstand.Interessierte, die die gesetzliche Unfallversicherung auf der"Arbeitsschutz Aktuell" besuchen möchten, können ein kostenloses3-Tage-Ticket bekommen. Geben Sie dazu auf der Seitewww.arbeitsschutz-aktuell.de/tickets den folgenden Gutscheincode ein:AA18_DGUV. Nach dem Ausfüllen der Registrierung erhalten Sie perE-Mail das Messeticket als PDF zum Ausdruck.Weitere Informationen zu den Themen der Sprechstunde unter:www.dguv.dePressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell