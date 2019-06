Sprecherin: Trump über Situation im Golf von Oman unterrichtet

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich am Donnerstag über die Situation nach den Explosionen auf zwei Tankschiffen im Golf von Oman unterrichten lassen.



Das gab seine Sprecherin Sarah Sanders in Washington bekannt. Die US-Regierung stelle Hilfe bereit und werde die Situation weiter prüfen, sagte Sanders. Die US-Marine hatte zuvor bereits bekanntgegeben, dass bei ihren regionalen Kräften zwei Notrufe eingegangen seien und dass Berichte über mögliche Angriffe auf Schiffe vorlägen. Nach US-Medienberichten befindet sich mindestens ein US-Aufklärungsflugzeug in der Region./dm/DP/jha