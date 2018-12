STRASSBURG (dpa-AFX) - Nach Schüssen in der Straßburger Innenstadt ist das Europaparlament in der elsässischen Metropole abgeriegelt worden.



Niemand dürfe das Gebäude verlassen, Mitarbeiter seien per Handy-Kurznachricht oder Mail gewarnt worden, teilte eine Parlamentssprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit./vio/cb/DP/men