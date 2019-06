Sprecher: Betrieb am Frankfurter Flughafen läuft reibungslos

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Beeinträchtigungen durch ein heftiges Gewitter haben sich die Abläufe am Frankfurter Flughafen einem Sprecher zufolge normalisiert.



"Der Betrieb läuft reibungslos", sagte er am frühen Abend. Annulliert worden seien insgesamt 69 Starts und 70 Landungen. Insgesamt waren für den Tag rund 1500 Flugbewegungen am Frankfurter Airport geplant./wo/DP/he