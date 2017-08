Spreadtrum stellt komplette Linien seiner hochleistungsfähigen LTE SoC-Plattformen für den weltweiten Mainstream-Verbrauchermarkt vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 15. August Beijing-Zeitveranstaltete Spreadtrum in Shenzhen erfolgreich seine 2017 GlobalPartners Conference, "Infinite Chip, Infinite Intelligence". Intel,China Mobile, China Unicom, China Telecom, Reliance, Vodafone,Orange, Telefonica, TRUE, Smartfren, Mircomax, Google, Huawei, ZTE,OPPO, VIVO, Gionee, Alcatel, Dialog und mehr als 1000 weltweitePartner von Spreadtrum nahmen an dieser einzigartigen Veranstaltungteil. Spreadtrum teilte mit ihnen seine Marketingstrategie für 2017und gab den weltweiten Teilnehmern Details über die neuesten Produktebekannt. Des Weiteren präsentierte Spreadtrum seine innovativenLösungen für mobile Kommunikation und IoT (Fahrzeugendgerät,Breitbandkommunikation und Sicherheit im Finanzbereich). Während derKonferenz stellte Spreadtrum ebenfalls zwei komplette Serien vonhochleistungsfähigen, aber differenzierten LTE SoC-Plattformen vor:Spreadtrum SC9853I, die auf Intels fortschrittlicher 14nm FoundryPlattform, der Octa-Core 64-Bit Intel Airmont Architektur und derhoch integrierten 5-Modus-Lösung aufbaut; und die Spreadtrum SC9850Serie mit niedrigem Stromverbrauch. Die Massenproduktion beiderSerien hat bereits begonnen.Die Spreadtrum SC9853I baut auf Intels 14 nm Foundry Plattform aufund ist für den weltweiten Markt für mittel- bis hochwertigeSmartphones bestimmt. Sie verwendet einen, auf der 1,8 GHz Octa-Core64-Bit Intel Airmont Architektur basierenden Prozessor, mit dem dieSC9853I über hohe mobile Rechenleistung kombiniert mit extremniedrigem Stromverbrauch verfügt. Die SC9853I unterstützt LTE Cat-7Downlink und Cat-13 Uplink für den 5-Modus-Kommunikationsstandard(TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM), der Downlink-Geschwindigkeitenvon 300 Mbps sowie Uplink-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mpbsermöglicht und damit ein echtes 4G+ Onlinesurfingerlebnis bietet. DesWeiteren unterstützt sie 1080P HD Videowiedergabe, 18:9 FHD+(1080*2160) Bildschirmansicht und zwei Kameras mit 16 MegapixelAuflösung."Unser erstes Produkt wurde früher in diesem Jahr auf dem MobileWorld Congress vorgestellt und wir sind stolz, dass wir unserePartnerschaft mit der Markteinführung des SC9853I SoC von Spreadtrumfortsetzen können. Die Intel Custom Foundry 14 nm Plattform bietetbranchenführende PPA sowie schlüsselfertige Foundry Services undUnterstützung. Sie ist ideal für das Mainstream-Design vonMobiltelefonen geeignet, die hohe Leistung und niedrige Streuströmebenötigen", sagte Dr. Zane Ball, Intels Vice President, Technologyand Manufacturing Group, General Manager, Intel Custom Foundry."Spreadtrum nutzt die Vorteile der 14 nm Plattform von Intel CustomFoundry voll aus, mit dem Ergebnis, dass die SC9853l überhervorragende Leistung sowie effizientes Strommanagement verfügt unddamit das Smartphone-Erlebnis für Nutzer weltweit verbessert."Die Spreadtrum SC9850 Serie wurde für den weltweiten mittleren undEinstiegsmarkt konzipiert. Sie kommt mit einem integrierten Quad-CoreARM Cortex-A7 Anwendungsprozessor sowie einem integrierten ARM Mali820 3D Grafikbeschleuniger. Die SC9850 Serie unterstützt denFünfmodus-Kommunikationsstandard (TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM). Sie ist ebenfalls mit Zweiweg-Carrieraggregationausgestattet: Cat-7 Downlink (bis zu 300 Mbps) und Cat-13 Uplink (biszu 150 Mpbs), 1080P HD Videowiedergabe, 18:9 HD+ (720*1440)Bildschirmansicht und zwei Kameras mit bis zu 13 Megapixel.Gleichzeitig erhöhen die SC9853I und SC9850 Serien dieVerarbeitungskapazität für zwei Kameras. Beide schließen integriertes3DNR ein, um Nachtaufnahmen zu verbessern, ebenso Funktionen wieRefokussierung, Face Beauty in Echtzeit, 3D-Modellierung und AR. Mitder exklusiven EverMuLTETM Technologie von Spreadtrum bieten dieseProdukte Dual SIM-, Dual 4G- sowie Dual VoLTE-Funktionen zurVerbesserung des Telefonerlebnisses. Beide Serien unterstützenstädtische NFC Zahlungsanwendungen und sind mit Sensorsteuerzentrenintegriert, sodass sie eine Komplettlösung darstellen, die dasNutzererlebnis steigert.Dr. Leo Li, Chairman und CEO von Spreadtrum, gab folgendenKommentar ab: "Die LTE SoC Plattformen von Spreadtrum schließen dieSC9853l ein, die auf der 14 nm Plattform von Intel Custom Foundryaufbaut und deren hocheffiziente Rechenfähigkeiten sowiefortschrittliche Technologien verwendet. Wir sind überzeugt, dassdies unseren Kunden helfen wird, noch konkurrenzfähigereSmartphone-Produkte zu entwickeln. Diese Plattformen können höhereLeistung bieten, um den steigenden Bedarf des weltweiten LTE-Markteszu befriedige. Zusätzlich ermöglichen es diese differenzierten Artenvon LTE-Chiplösungen unseren Kunden, mehrere Marktsegmenteanzusprechen, wenn sie ihre Endprodukte entwickeln."Weitere Informationen finden Sie unter www.spreadtrum.com.Foto -http://mma.prnewswire.com/media/544982/Spreadtrum_Communications.jpgPressekontakt:Kathy ZhouEmail: news@spreadtrum.comTel.: +86-21-2036-0600 x1120Original-Content von: Spreadtrum Communications (Shanghai) Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell