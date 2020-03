Spread love, not viruses! (FOTO)

Bremen (ots) - FUN FACTORY weiß, wie man aus der Not eine Tugend macht und hat deshalb ein paar nützliche Tipps rund um einen kreativen Zeitvertreib in diesen turbulenten Zeiten zusammengestellt. So kommt nach Feierabend und in der Freizeit alles, nur keine Langeweile auf!Im Moment ist alles anders. Denn im Moment ist soziale Distanz für alle angesagt. In diesem Ausnahmezustand muss die eigene Gesundheit und die anderer geschützt werden. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und Solidarität seinen Mitmenschen gegenüber zählen mehr denn je. Wie man sich und andere schützen kann? Indem man zu Hause bleibt und sich von Covid-19 nicht verrückt machen lässt. Jetzt heißt es: Spread love, not viruses!Ab sofort steht für viele ein neuer Alltag auf dem Plan. Man bleibt zu Hause, geht nur noch wenig vor die Tür. Viele stehen in dieser Zeit vor der Herausforderung, ihre Freizeit kreativ zu gestalten. Doch FUN FACTORY wäre nicht FUN FACTORY, wenn sie nicht ein paar nützliche Tipps für diese Zeit in der Hinterhand hätten! Denn dieser neue Alltag bringt auch aufregende Chancen mit sich:1. Zeit für den Frühjahrsputz! Ja, richtig gehört, auch in diesem Jahr ist es an der Zeit, mal wieder richtig Klarschiff zu machen. Aber keine Sorge: Niemand spricht davon sich nun Hals über Kopf ans Fenster putzen oder Staubsaugen zu machen. Auch die Sextoy-Sammlung freut sich darauf, mal wieder richtig auf Vordermann gebracht zu werden! Jetzt ist die richtige Zeit, alle Toys zu waschen, aufzuladen und sicher und gut geschützt in ihren Toybags zu verstauen.2. Zeit, das Immunsystem zu stärken! Und was hält besser gesund und baut Stress ab als eine regelmäßige und intensive Solo-Nummer? Eben. Etwas Besseres gibt es nicht, schließlich ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass durch Sex und Orgasmen die wunderbaren Hormone Oxytocin und Serotonin ausgeschüttet werden, die nicht nur gesund, sondern auch richtig glücklich machen. Also jetzt das Lieblingstoy raussuchen und dann geht's ab auf die Couch, ins Bett oder die heiße Wanne. Es soll masturbiert werden wann, wie und wo man in den eigenen vier Wänden möchte. Es ist an der Zeit, sich mal wieder bewusst um sich und den eigenen Körper zu kümmern.3. Mehr Zeit zu Hause bedeutet mehr Zeit für Experimente! Diese sollte richtig genutzt werden, um allein oder mit dem*r Partner*in mal wieder etwas Neues auszuprobieren. Die FUN FACTORY Toys unterstützen ideal dabei, neue erogene Zonen zu erkunden und so ungeahnte und intensive Orgasmen zu bescheren. Wie wäre es zum Beispiel mit einer indirekten Stimulation der Klitoris (sie hat über 8.000 Nervenenden - what?!) oder dem Perineum (eine oft viel zu unterschätze erogene Zone), um mal auf ganz neue Art auf Hochtouren zu kommen?4. Lust auf ein wenig mehr Herausforderung? Kein Problem: Wie wäre es mit der Pulsator-Challenge? Einfach das innovative FUN FACTORY Toy STRONIC schnappen und 30 Tage lang täglich nutzen. Nicht nur die Empfindsamkeit wird gesteigert: Man lernt auch viel über sich und seinen Körper, was bei jeder Art von Sex, ob Solo oder mit dem*r Partner*in ein Pluspunkt ist.5. Für viele ist der Frühling die ideale Zeit, um wieder etwas mehr zu trainieren und sich um den eigenen Körper zu kümmern. Perfekte Bedingungen also, um sich auch wieder intensiv mit Beckenbodentraining zu beschäftigen. Der Beckenboden ist das Powerhaus der Frau und sollte zu jederzeit gut gehegt und gepflegt werden. Und das Beste? Der Sex wird durch einen trainierten Beckenboden noch intensiver!Pressekontakt:Karoline NolteFUN FACTORY GmbHAm Hohentorshafen 17-1928197 BremenTel: +49 (0) 421 / 52076 - 119Fax: +49 (0) 421 / 52076 - 290karoline.nolte@funfactory.comTina Hallierc/o bauchgefühl GmbHAn der Alster 6220099 HamburgTel: +49 (0) 40 / 413 498 610Fax: +49 (0) 40 / 413 498 620hallier@bauchgefuehl.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114522/4551035OTS: FUN FACTORY GmbHOriginal-Content von: FUN FACTORY GmbH, übermittelt durch news aktuell