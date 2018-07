Spraydosen als praktische Begleiter im Sommer: Was muss ich beachten? / Die richtige Anwendung und Aufbewahrung von Spraydosen schafft Sicherheit (FOTO)

Berlin (ots) -So mancher Verbraucher übersieht die auf Spraydosen aufgedrucktenHinweise zur Benutzung. Doch gerade im Sommer gilt es einigeGrundregeln zu beachten, die für einen sicheren Gebrauch sorgen,erklärt der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG).Spraydosen sind aus unserem täglichen Leben nicht mehrwegzudenken. Insbesondere im Sommer leisten sie willkommene Dienste,sei es in Form kühlender Sonnenschutzmittel, praktischer Deospraysoder als Insektenschutzmittel. Da die Behältnisse unter Druck stehen,sind sie besonders ergiebig - ein Vorteil, der gerade bei Ausflügenoder Wanderungen relevant ist, denn sie benötigen wenig Platz undsind angenehm leicht. Allerdings bedeuten gerade dieser Vorteil unddie leichte Entzündbarkeit des in den Dosen enthaltenen Flüssiggases,dass ein paar einfache Regeln bei der Aufbewahrung und Anwendungbeachtet werden müssen. Die Umgebungstemperatur darf nicht über 50Grad Celsius liegen, so der DVFG. Die Behälter sollten alsobeispielsweise im Sommer nicht auf der Ablage des Autoszurückgelassen werden. Auch bei intensiver Sonneneinstrahlung amStrand könnte sich beispielsweise das Sonnenschutzspray unterUmständen zu stark erhitzen. Abhilfe schafft hier bereits dieAufbewahrung in der Strandmuschel oder Tasche. Die Behälter dürfenaußerdem nicht in der Nähe von Hitzequellen wie einem Grill odereinem Lagerfeuer abgestellt werden. Den Sprühstrahl auf offeneFlammen oder glühende Teile zu richten, ist selbstverständlichebenfalls tabu. Werden diese Grundregeln beherzigt, steht einemsicheren Einsatz der praktischen Alltagshelfer auch im Hochsommernichts im Wege, betont der DVFG.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt. In Spraydosenersetzt Flüssiggas heute als umweltfreundlichere Alternative andereTreibmittel, die mit negativen Effekten auf die Ozonschicht inVerbindung gebracht wurden.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell