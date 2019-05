Sprachsystem Spitch läuft mit und ohne Cloud / Unternehmen können Sprachsystem auf eigenen Firmenservern betreiben für maximale Sicherheit

Frankfurt (ots) - Die Schweizer Spitch AG (https://spitch.ch/de/)bietet ein Sprachsystem an, das auch ohne Cloud eingesetzt werdenkann. Beim sogenannten Onpremise-Einsatz läuft die Anwendung aufServern im Firmenrechenzentrum der Spitch-Kunden statt sie alsService aus der Cloud zu beziehen. Als wichtigster Vorteil gilt diehöhere Datensicherheit: Das Sprachsystem und alle Sprachdatenverbleiben vollständig auf den Firmenservern. Das kann beispielsweisefür Banken oder Versicherungen nützlich sein, dieFinanztransaktionen, die per Sprache gesteuert werden, im eigenenUnternehmen statt über eine Cloud abwickeln wollen. DieOnpremise-Anwendung stellt allerdings nur eine zusätzlicheInstallationsmöglichkeit neben der Cloudnutzung dar, die Spitchebenfalls anbietet."Cloud kann jeder - wir auch", betont Georg Theunissen, Vertriebs-und Beratungsdirektor bei Spitch, und ergänzt: "Wir können aberzusätzlich auch Onpremise - und das bietet kaum ein anderer Anbietervon Sprachsystemen."Einsatz in allen wesentlichen BranchenDas Schweizer Unternehmen Spitch gehört zu den technologischführenden Entwicklern und Anbietern von Sprachsystemen fürUnternehmen und Behörden. Die Systeme von Spitch sind heute schon inallen wesentlichen Branchen (https://spitch.ch/de/industries/) inVerwendung, in denen sich der Einsatz von Sprachtechnologienbesonders anbietet. Dazu gehören Call- und Kontaktzentren, Banken undVersicherungen, Telekommunikationsfirmen, die Automobil- undTransportbranche, das Gesundheitswesen sowie der öffentliche Dienst.Der Einsatz professioneller Sprachsysteme ermöglichtKosteneinsparungen bis zu 50 Prozent und führt mit immer bessererTechnologie zu einer Steigerung der Kundenzufriedenheit. Auf derKundenliste von Spitch stehen beispielsweise die SchweizerBundesbahnen SBB, Swisscom, die Swisscard und Amag, der größteAutomobilhändler in der Schweiz.Schweizer Wurzeln für die WeltMit Wurzeln in der Schweiz ist Spitch der einzige Anbieterweltweit, dessen Sprachsystem Schwizerdütsch versteht. Was auf denersten Blick kurios klingt, stellt in Wirklichkeit einen gravierendenWettbewerbsvorteil dar: Für eine Software, die Schwizerdütsch kann,ist kein Dialekt und keine Fachsprache gleich welcher Region und egalwelcher Branche zu schwierig.Über 50 Jahre Erfahrung mit SprachtechnologienDas Entwicklungsteam von Spitch verfügt über mehr als 50 JahreErfahrung bei der Forschung und Entwicklung von Sprachtechnologien.Dies umfasst alle wesentlichen Gebiete dieser Technologieeinschließlich automatischer Spracherkennung,Text-to-Speech-Synthese, Sprachbiometrie, Informationserfassung undentsprechend Natural Language Processing und -Understanding. Dabeigilt Spitch als ein weltweit anerkannter Technologieführer bei denneuen innovativen Einsatzgebieten für Sprachsysteme. Dazu gehörenbeispielsweise die Sprachbiometrie (Personenidentifikation anhand vonSprache) und die automatische Spracherkennung mittels künstlicherIntelligenz.Abstimmung auf GeschäftsprozesseDie Berater von Spitch helfen dabei, für jeden Anwendungsfall daspassende Sprachsystem auszuwählen, Geschäftsprozesse daraufabzustimmen und die Renditekalkulation vorzunehmen sowie beimProjektmanagement und bei maßgeschneiderten Anpassungen. DieIntegration mit althergebrachten Contact Centern ist problemlos. ZurKundenunterstützung bietet Spitch einen Rund-um-die-Uhr-Kundenservicean. Über ein international wachsendes Netzwerk von Partnern stehenBeratung, Implementierung und Services rund um den Globus zurVerfügung.Hier erfahren Sie mehr - ein Unternehmensüberblick von AlexeyPopov: https://www.youtube.com/watch?v=NSW6DKmZpI0Spitch (www.spitch.ch): Das Schweizer Unternehmer Spitch gehört zuden technologisch führenden Entwicklern und Anbietern vonSprachsystemen für Unternehmen und Behörden. Die Systeme von Spitchsind heute schon in allen wesentlichen Branchen in Verwendung, indenen sich der Einsatz von Sprachtechnologien besonders anbietet.Dazu gehören Call- und Contact-Center, Banken und Versicherungen,Telekommunikationsfirmen, die Automobil- und Transportbranche, dasGesundheitswesen sowie der öffentliche Dienst. Der Einsatzprofessioneller Sprachsysteme ermöglicht Kosteneinsparungen bis zu 50Prozent und führt mit immer besserer Technologie zu einer Steigerungder Kundenzufriedenheit. Auf der Kundenliste von Spitch stehen bspw.die Schweizer Bundesbahnen SBB, Swisscom, Swisscard und Amag, dergrößte Automobilhändler in der Schweiz.Pressekontakt:Weitere Informationen: Spitch AG, Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich,Schweiz. Tel. + 41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch,Web: www.spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations, Tel. +49 611 - 973150,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de,www.facebook.de/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuell