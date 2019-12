Sprachprüfungen werden zunehmend abgelehnt¶ Integration ermöglichen¶ Carolin Nieder-Entgelmeier¶

Bielefeld (ots) - Der Start in ein neues Leben in einem anderen Land mit einerfremden Sprache ist eine große Herausforderung. Viele Jugendliche, die diesenWeg gehen, starten ihr neues Leben in Deutschland als Schüler einesBerufskollegs. In internationalen Förderklassen werden sie maximal zwei Jahreauf den Weg in das deutsche Schulsystem vorbereitet. In der darauffolgendenAusbildungsvorbereitung ist dann aber bereits häufig Schluss, wegen schlechterLeistungen in Englisch. Die ohnehin schon kurze Schullaufbahn endet mit demHauptschulabschluss nach Klasse 9. Und das, obwohl es als Ersatz für dieEnglisch-Note mit der Prüfung in der Muttersprache eine Möglichkeit imNRW-Schulgesetz gibt, die genau das in vielen Fällen verhindern könnte.Stattdessen werden so auch gute Schüler zu Bildungsverlierern, die imschlimmsten Fall jegliche Motivation verlieren, weil sie bereits als Jugendlichedie Erfahrung machen, dass sie trotz guter Noten nicht vorwärtskommen. Denn miteinem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 haben Bewerber kaum Chancen auf demLehrstellenmarkt. Der Abschluss entspricht offiziell zwar einer Berufsreife,doch die haben nur die wenigsten Absolventen. Die Folge: Wenn Bewerber Glückhaben, finden sie eine Lehrstelle, scheitern aber dann häufig im ersten Blockder Berufsschule, weil sie schlicht noch nicht reif sind und nicht überausreichende Deutschkenntnisse verfügen. Dieses Vorgehen verhindert Integrationund schadet dem Sozialsystem; beides kann sich Deutschland nicht leisten. DasBeispiel der oftmals gut integrierten Russlanddeutschen, die in den 1980er- und1990er-Jahren von den Prüfungen in ihrer Muttersprache als Ersatz für eineEnglisch-Note profitiert haben, zeigt, wie wichtig diese Möglichkeit für dieBetroffenen selbst und das Sozialsystem ist. Der Einsatz von Unternehmen,Schulen und der Flüchtlingshilfe ist nun genau der richtige Weg, um Druckauszuüben, um Bürokratie abzubauen und Integration zu ermöglichen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65487/4467551OTS: Neue Westfälische (Bielefeld)Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell