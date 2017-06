Sprachlern-App des Deutschen Volkshochschul-Verbandes gewinnt Deutschen Preis für Onlinekommunikation

Bonn/Berlin (ots) - "Einstieg Deutsch", die Sprachlern-App desDeutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV) ist mit dem Deutschen Preisfür Onlinekommunikation ausgezeichnet worden. Das kostenloseSprachlernangebot für Flüchtlinge setzte sich in der Kategorie"Mobile und Apps" gegen starke Konkurrenz durch. Mitglieder der Jurylobten "Einstieg Deutsch" als besonders innovativ in Design undProgrammierung und als ein hervorragendes Produkt von hohemgesellschaftlichem Wert, dass genau zur rechten Zeit erschienen sei.Mit Hilfe der App können sich Geflüchtete jederzeit und überall inder deutschen Sprache üben, wichtige Begriffe und gebräuchlicheWendungen trainieren. 15 alltagsnahe Lektionen mit mehr als 4.000Illustrationen helfen ihnen dabei, ihr Leben in Deutschlandsprachlich zu meistern. "Einstieg Deutsch" begleitet sie beimArztbesuch, beim Behördengang, beim Einkauf und in vielen anderenLebenssituationen. Die App, die der DVV in enger Zusammenarbeit mitder Internetagentur Kodehaus, Düsseldorf, entwickelt hat, wurde mitMitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.Sie ist vollständig in zehn Sprachen übersetzt, darunter diewichtigsten Sprachen der Herkunftsländer.Der Deutsche Preis für Onlinekommunikation wird seit 2011 jährlichvom Magazin pressesprecher verliehen. Ausgezeichnet werdenherausragende Projekte, professionelle Kampagnenplanungen undzukunftsweisende Strategien digitaler Kommunikation in 37 Kategorien.Die Jury umfasst mehr als 50 Personen aus Unternehmenskommunikation,Wissenschaft und Forschung sowie Online-PR.Die App "Einstieg Deutsch" ist seit Anfang 2016 im Google PlayStore und im App Store verfügbar. Sie ist ebenso wie das Lernportal"Ich will Deutsch lernen" (iwdl.de) Teil derDigitalisierungsoffensive der Volkshochschulen. IhreBlended-Learning-Strategie verbindet neuartige Instrumente desE-Learnings mit Präsenzkursen. Die Volkshochschulen sind derbundesweit größte Anbieter von Deutsch als Zweitsprache.Pressekontakt:Simone Kaucher, Pressesprecherin,Tel. 0228 / 975 69 - 11,E-Mail: kaucher@dvv-vhs.deOriginal-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuell