Sprachgesteuerte Weltneuheit. Siemens Hausgeräte präsentiert auf der IFA 2019 ersten Backofen, der auf Kommando die Tür öffnet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Finanztrends Video zu Siemens



mehr >

Berlin (ots) -Hausgeräte werden vom Werkzeug immer mehr zum interaktiven Partnerund Assistenten. Das beweist ein Rundgang auf dem IFA-Messestand vonSiemens Hausgeräte in Berlin. Zu sehen sind dort beispielsweise dieersten Backöfen, die auf Kommando die Türe öffnen, sowie die ersteSmartwatch, die mit Hausgeräten spricht. Als Kommandozentrale undSchnittstelle fungiert die markenübergreifende Home Connect App,deren Relaunch ebenfalls auf der IFA Premiere feiert.Die Finger voller Kuchenteig und das schwere Backblech in beidenHänden: Wie schön wäre es da, wenn sich die Backofentür auf Zuruföffnen ließe! Bei Siemens Hausgeräte wird dieser Wunsch nunWirklichkeit. Auf der IFA 2019 zeigt die Marke den ersten Backofen,dessen Tür durch Sprachsteuerung geöffnet werden kann - ohne dass derAnwender auch nur einen Finger rühren müsste. Schon ab März 2020 wirddie Weltneuheit deutschlandweit erhältlich sein.Spracheingabe über smarte Lautsprecher oder UhrAber nicht nur bei den Backöfen ist Sprachsteuerung ein heißgehandeltes Thema, dessen Entwicklung rasant fortschreitet. So sindjetzt die meisten vernetzten Siemens Hausgeräte wie Herde,Kaffeemaschinen, Dunstessen, Geschirrspüler, Waschmaschinen undTrockner mit den derzeit relevanten Sprachassistenten steuerbar.Durch den Home Connect Partner Fitbit und Amazon Alexa ist dieSprachsteuerung der Hausgeräte nun sogar via Smartwatch möglich.Connected Kitchen und Smart HomeDie Fortschritte bei der Sprachsteuerung sind jedoch nur einBeispiel für die fortschreitende Entwicklung im Bereich derintelligenten Alltagsunterstützung. Dank Vernetzung wachsen mehr undmehr Hausgeräte zu smarten Systemlösungen zusammen, die ihre Besitzerimmer umfassender unterstützen. Was das bedeutet, erfahrenIFA-Besucher in der Connected Kitchen von Siemens mithilfe einermultimedialen Projektionsshow. So reagiert die Dunstabzugshaube nichtnur automatisch, wenn auf dem Kochfeld gekocht und gebraten wird:Mithilfe des neuen Home Connect Partners NuWave wird sie immer dannaktiv, wenn die Luftqualität im Raum nicht angemessen ist und reinigtdiese im Intervallmodus mit dem cleanAir Plus Filter. DerWäschetrockner nutzt selbstständig und automatisch die Sensorikdatender Waschmaschine, um das beste und schonendste Programm, passend zumvorangegangenen Waschgang, auszuwählen. Und der Kühlschrank hält perHome Connect Storage-Guide einen Wegweiser zu einer optimalenLebensmittellagerung parat.Neues Look & Feel für Home ConnectDie virtuellen Fäden aller digitalen Services laufen in der HomeConnect App zusammen, deren neue Version zur IFA erscheint. Mit demRelaunch wird nicht nur die Navigation intuitiver - im Bereich"Entdecken" kommen Inhalte dazu, die weit über die schlichteBedienung der Geräte hinausgeht und für Inspirationen rund um denvernetzten Haushalt sorgt.Siemens ist die Nummer Eins der deutschen Hausgeräte-Marken undsetzt weltweit Maßstäbe in punkto Technologie, Innovation und Design.Das Sortiment umfasst sowohl Solo- als auch Einbaugeräte derProduktkategorien Kochen, Wäschepflege, Kühlen und Gefrieren sowieGeschirrspülen. Consumer Products mit den SchwerpunktenKaffeezubereitung und Bodenpflege komplettieren das Angebot. Seitmehr als 165 Jahren steht der Name Siemens für Leistungsfähigkeit,Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemensist außerdem weltweit führend in der Entwicklung und Herstellungressourceneffizienter Hausgeräte. Seit 1967 zählt die Marke zur BSHHausgeräte GmbH mit Hauptsitz in München.www.siemens-home.bsh-group.com/de/Pressekontakt:Alex KostnerCarl-Wery-Straße 34 · 81739 MünchenTelefon +49-89-4590-2579 · Telefax +49-89-4590-2156presse.siemens@bshg.comDie BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.Original-Content von: Siemens Hausgeräte, übermittelt durch news aktuell