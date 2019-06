Sprachenfest: Teams aus Hessen, Niedersachsen und Madrid siegen beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Bonn/Dachau/München (ots) -Sperrfrist: 05.06.2019 12:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Teams von der Kopernikusschule in Freigericht-Somborn(Hessen), dem Gymnasium Großburgwedel (Niedersachsen) und derDeutschen Schule Madrid teilen sich den Sieg beim 28. Sprachenfestdes Bundeswettbewerbs Fremdsprachen. Beim Finale in Dachauüberzeugten die drei Schülergruppen die Jury mit ihren englisch- bzw.mehrsprachigen Beiträgen. Ausgerichtet wird er Wettbewerb von Bildung& Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder.Über 1.300 Teams mit mehr als 7.000 Schülern aller Schulformen ausganz Deutschland sowie den deutschen Auslandsschulen hatten sich 2019am Wettbewerb beteiligt und fremdsprachige Theaterstücke, Filme undHörspiele eingereicht. Beim Sprachenfest präsentierten die 35 bestenTeams die Beiträge, mit denen sie sich in der Landesrundedurchsetzten. Als Sprachen waren Englisch, Französisch, Spanisch,Russisch und Latein vertreten - einige Beiträge waren sogarmehrsprachig. Die Darbietungen wurden von eine Expertenjury bewertet.Bei der Siegerehrung durch den bayerischen Kultusminister MichaelPiazolo werden heute in München die besten Teams ausgezeichnet. Dabeiteilen sich die Teams von der Kopernikusschule in Freigericht-Somborn(Hessen), dem Gymnasium Großburgwedel (Niedersachsen) und derDeutschen Schule Madrid den ersten Platz. Die drei Schülerinnen undSchüler der Klassen 6 und 8 von der Kopernikusschule siegten mit demVideobeitrag "Form the bin to Tanzania", der vom zweiten Lebenaussortierter Schuhe im ostafrikanischen Tansania handelt. Ebenfallsauf Englisch präsentierten die siegreichen Schülerinnen der Klasse 9dder Deutschen Schule in Madrid unter dem Titel "Live Life in Madrid"ein Theaterstück über den Alltag von vier Mädchen in der spanischenHauptstadt. Die Auszeichnung für den besten mehrsprachigen Beitraggewannen die Jungen und Mädchen der 10. Klasse des GymnasiumsGroßburgwedel mit dem Theaterstück "The Wardrobe Miracle", dasWilliam Shakespeare, Frida Kahlo, Coco Chanel und Gaius Julius Caesarwieder zum Leben erweckt.Bernhard Sicking, Leiter des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen beimTalentförderzentrum Bildung & Begabung, würdigte die Leistungen derPreisträger: "Beim Sprachenfest geht es vor allem um den kreativenUmgang mit Sprache. Ich bin begeistert, wie viele unterschiedlicheIdeen die Schülerinnen und Schüler auch dieses Mal in ihren Beiträgenwieder auf die Bühne gebracht haben."Zweite Preise gingen außerdem an die Teams desHelene-Lange-Gymnasiums in Hamburg und des Christian vonMannlich-Gymnasiums Homburg (Saarland). Über einen dritten Preiskönnen sich die Teilnehmer vom Johannes-Gymnasium in Lahnstein(Rheinland-Pfalz), vom Landesgymnasium für Hochbegabte inSchwäbisch-Gmünd (Baden-Württemberg), vom Herder-Gymnasium inNordhausen (Thüringen) und vom Josef-Effner-Gymnasium in Dachau(Bayern) freuen. Preise gestiftet haben außerdem der DeutscheAltphilologenverband, die Vereinigung der Französischlehrerinnen und-lehrer und der Deutsche Spanischlehrerverband. Die Schülerjuryvergab einen Sonderpreis.Über den Bundeswettbewerb FremdsprachenDer Bundeswettbewerb Fremdsprachen gehört zu dentraditionsreichsten Schülerwettbewerben in Deutschland. Seit 1979fördert er junge Menschen, die andere Sprachen und Kulturen auf neueArt entdecken wollen. Beim Wettbewerb geht es nicht nur um Grammatik-und Vokabelwissen. Ebenso wichtig sind Offenheit, Kreativität undLust am Argumentieren. Die Bewerbung für die nächste Runde desBundeswettbewerbs Fremdsprachen startet im Juli. Wer dabei seinmöchte, kann sich bis zum 6. Oktober 2019 anmelden. Zur Auswahlstehen die Kategorien SOLO (Klasse 8 bis 13) und TEAM (Klasse 6 bis10). www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und derLänder. Seine Wettbewerbe und Akademien helfen Jugendlichen, ihreStärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehenoder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung &Begabung Lehrer, Eltern und Schüler mit umfangreichen Informations-und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung"oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung isteine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind dasBundesministerium für Bildung und Forschung und dieKultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.www.bildung-und-begabung.deMedienkontakt Bildung & Begabung:Matthias Bunk, Projektleiter Kommunikation, Tel. 0228/95915-61E-Mail: presse@bildung-und-begabung.deOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell