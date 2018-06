Sprachenfest in Schwerin - 36 Schüler-Teams im Finale des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen 2018

Bonn (ots) - 36 Schüler-Teams messen sich vom 7. bis 9. Juni inSchwerin im Team-Finale des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen. DieTeams kommen aus ganz Deutschland, ein Team fliegt sogar von derGerman European School Singapore zum Wettbewerb nach Schwerin ein.Das teilte das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung amMontag in Bonn mit. Beim 27. Sprachenfest müssen die Jugendlichen ihrKönnen live und vor Publikum unter Beweis stellen. Insgesamt 1300Teams und damit mehr als 7000 Schüler hatten sich 2018 am Wettbewerbbeteiligt.Beim Sprachenfest präsentieren die qualifizierten Teams ihreTheaterstücke und Filme, mit denen sie in der Landesrundeüberzeugten. Als Sprachen sind Englisch, Französisch, Spanisch,Russisch und Latein vertreten - einige Beiträge sind mehrsprachig.Alle Darbietungen werden von Sprachexperten und einer Schülerjurybewertet. Auf die Sieger warten Geldpreise u.a. vom DeutschenAltphilologenverband (DAV), vom Gesamtverband Moderne Fremdsprachen(GMF), vom Deutschen Spanischlehrerverband (DSV) und von derVereinigung der Französischlehrerinnen und -lehrer e.V. (VdF).Schirmherrin des Sprachenfests ist die Bildungsministerin inMecklenburg-Vorpommern, Birgit Hesse. "Ich ziehe meinen Hut davor,dass Ihr den Ehrgeiz habt, aus fremden Sprachen vertraute zu machen",lobt Hesse die Schülerinnen und Schüler: "Denn Fremdsprachen zubeherrschen bringt nicht nur Euch persönlich weiter, sondern leistetauch einen Beitrag zu mehr Respekt und Toleranz."Das 27. Sprachenfest wird am Donnerstag, 7. Juni, um 17.00 Uhr inder IHK zu Schwerin (Graf-Schack-Allee 12) eröffnet. Die Aufführungengehen am Freitag, 8. Juni, ab 9.00 Uhr im Gymnasium FridericianumSchwerin (Goethestr. 74) über die Bühne. Die Siegerehrung samtAbschlussfeier, bei der Bildungsministerin Hesse anwesend sein wird,findet am Sonnabend, 9. Juni, um 9.30 Uhr im Filmpalast Capitol(Wismarsche Straße 128) statt.Medienvertreter sind zur Eröffnung, den Aufführungen und zurPreisverleihung herzlich eingeladen. Um eine kurze Anmeldung perE-Mail an info@bundeswettbewerb-fremdsprachen.de wird gebeten.Über den Bundeswettbewerb FremdsprachenDer Bundeswettbewerb Fremdsprachen gehört zu dentraditionsreichsten Schülerwettbewerben in Deutschland. Seit 1979fördert er junge Leute, die andere Sprachen und Kulturen auf neue Artentdecken wollen. Beim Wettbewerb geht es nicht nur um Grammatik- undVokabelwissen. Ebenso wichtig sind Offenheit, Kreativität und Lust amArgumentieren. www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und derLänder. Mit Wettbewerben und Akademien helfen wir Jugendlichen, ihreStärken zu entdecken - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehenoder aus welcher Kultur sie stammen. Mit Informationen undWeiterbildungsangeboten unterstützen wir Lehrer, Schüler, Eltern undaußerschulische Talentförderer. Bildung & Begabung ist eine Tochterdes Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildungund Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist derBundespräsident. www.bildung-und-begabung.dePressekontakt:Nikolaus Sedelmeier, Tel. 0228/95915-62E-Mail: presse@bildung-und-begabung.deOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell