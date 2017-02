Sprachen lernen und Wohnen auf 13,5m²: Bundessprachenamt Münster feiert Richtfest für Internatsgebäude

Münster (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes NRWhat heute zusammen mit Vertretern der Bundeswehr Richtfest im neuenInternatsgebäude des Bundessprachenamtes "Sprachenzentrum West" inMünster gefeiert. Auf dem Gelände des Bundessprachenamtes imStadtteil Coerde entsteht seit Mai 2016 das neue Unterkunftsgebäudefür Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Sprachlehrgängen. Insgesamtentstehen hier 194 Wohneinheiten im Auftrag des Bundesministeriumsder Verteidigung. Die Niederlassung Münster des BLB NRW plant, dasInternatsgebäudes bis Mitte 2018 fertigzustellen. Die Gesamtbaukostenbetragen rund 10.084.000 Euro."Das neue Internatsgebäude verbessert die Lernbedingungen imBundessprachenamt deutlich. Alle Lehrgangsteilnehmer werdenEinzelappartements erhalten, die den aktuellen baulichen, technischenund energetischen Standards entsprechen", erklärt Markus Vieth,Leiter der Niederlassung Münster des BLB NRW, anlässlich desRichtfestes.Das neue Internatsgebäude wird viergeschossig, mit einem Flachdachund in U-Form errichtet. Es umfasst 191 Wohneinheiten mit einerEinzelfläche von jeweils 13,5m². Auf dieser Fläche werden jeweils einEingangsbereich sowie ein Wohn- und Arbeitsraum untergebracht.Weitere drei Unterkunftseinheiten werden behindertengerechtausgeführt. Zusätzlich steht in Zukunft jedem Internatsgast eineigenes Badezimmer zur Verfügung.Im Hauptgebäuderiegel (Nord-Süd-Richtung) werden auf allen EtagenGemeinschaftsräume wie Gruppenlernräume und Teeküchen eingerichtet.Im Erdgeschoss sind zusätzliche Diensträume, ein Konditionsraum undweitere Nebenräume für die Lehrgangsteilnehmer vorgesehen. Insgesamtwird das neue Internatsgebäude 3.650 Quadratmeter Nutzfläche bieten.Für den Außenbereich sind u.a. barrierefreie PKW-Parkplätze undüberdachte Unterstellmöglichkeiten für insgesamt 40 Fahrrädereingeplant.Das Bundessprachenamt ist zentraler Sprachdienstleister für dieBundeswehr. Es deckt den fremdsprachlichen Bedarf der Bundeswehr undim Bereich der Sprachausbildung auch den Bedarf anderer Bundes- undLandesressorts. Jährlich werden rund 15.000 Lehrgangsteilnehmerinnenund -teilnehmer fremdsprachlich ausgebildet, etwa 170.000 Seitenübersetzt und über 20.000 Stunden gedolmetscht.Zur Liegenschaft des Bundessprachenamtes in Münster gehörenbislang ein Lehrsaalgebäude, in dem die Lehrgänge durchgeführtwerden, ein Wirtschaftsgebäude mit Verpflegungseinrichtungen für dieLehrgangsteilnehmer und ein Internatsgebäude, in dem dieLehrgangsteilnehmer für die Dauer der Sprachausbildung wohnen können.Das bestehende Internatsgebäude entspricht nicht mehr den aktuellenAnforderungen an Energieeffizienz, Technik und Komfort. Auswirtschaftlichen Gründen hat man sich gegen eine Sanierung und füreinen Ersatzneubau entschieden.Pressekontakt:BLB NRW Niederlassung MünsterRebecca KellerEmail: Rebecca.Keller@blb.nrw.deTel.: +49 251 9370 619Original-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell