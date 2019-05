"Sprache bedeutet Macht" / Jugendschutz-Fachtagung: Sprache, Medien und die Folgen für den öffentlichen Diskurs

München (ots) - "Verroht, verkürzt, verbuggt?" Entspricht das demaktuellen Stand der deutschen (Jugend-)Sprache? In Teilen durchaus,aber das ist zunächst einmal mit Gelassenheit zu sehen, da es vorallem ein Ausdruck des stetigen Sprachwandels ist. Denn Spracheentwickele sich - auch unter dem Einfluss von Medien - von Generationzu Generation weiter, so der Tenor der 5. Fachtagung Jugendschutz mit"Beiträgen zum Thema Sprache und Medien". Wie sich insbesondere dasInternet und soziale Netzwerke auf den Sprachgebrauch, dieWahrnehmung bestimmter Themen und damit auch auf diegesellschaftliche Debatte auswirken, diskutierten gesternSprachwissenschaftler, Medienethiker, Journalisten, Jugendschützerund Pädagogen in der BLM.Dass Sprache Macht bedeutet, die missbraucht werden kann, betontezum Auftakt BLM-Präsident Siegfried Schneider: "Anonymität undDistanz im Internet machen das Wort als Waffe noch gefährlicher."Meinungsfreiheit bedeute auch Verantwortung, der sich Gesellschaft,Politik und Medien in einer digitalen Welt mehr denn je stellenmüssten.Verantwortung für "Sprache im öffentlichen Diskurs" werde häufignicht wahrgenommen, zeigte Sprachwissenschaftler Prof. Dr. ThomasNiehr. Seine Wortkunde dokumentierte, wie unreflektiert bewusstkreierte "Kampfbegriffe" wie "Fakenews" zum Teil übernommen werden.Vor allem die Verwendung von Metaphern bestimme nicht nur unsereSicht auf die Welt, sondern beeinflussten auch unser Handeln.Ist unsere gesellschaftliche Debatte schon verroht? Dr. RobertArsenschek, Direktor der Akademie der Bayerischen Presse, undMedienethiker Prof. Dr. Christian Schicha sehen durchaus Tendenzender Verrohung, die, so Schicha, aber immer wieder mal beklagt würden.Verändert hätten sich aber durch die Vielzahl der Kanäle dieMöglichkeiten der Inszenierung. Soziale Medien wirkten als"Empörungsbeschleuniger" bestätigte Arsenschek. Journalismus undMedien hätten den Kampf gegen die Verrohung aber noch nicht verloren,sollten weiterhin rote Linien ziehen und mit "Handwerk und Haltung"dagegen angehen.Mit einer vermeintlichen Verrohung der Sprache durch so genanntesKurzdeutsch in der Jugendsprache hat sich die Soziolinguistin Dr.Diana Marossek beschäftigt. Das Ergebnis ihrer Beobachtungenpräsentierte sie in der BLM. So gehörte "verbuggt" (fehlerhaft) z.B.zu den TOP 10 der Jugendwörter des Jahres 2018. Artikel undPräpositionen wegzulassen ("Gehst du Bahnhof?") sei allerdings nichtnur ein Phänomen der Jugendsprache, sondern habe sich teilweise schonin der Alltagssprache etabliert. Messenger-Dienste verstärkten dieTendenz zum Kurzdeutsch. Während Jugendliche sich durch rituelleBeschimpfungen wie "du Lauch" ihren sozialen Zusammenhalt bestätigen,zielt Hassrede im Netz in eine andere Richtung.Rote Linien bei Auseinandersetzungen zu ziehen, ist juristisch mitBlick auf Beleidigungen gar nicht so einfach, zeigte Dr. KristinaHopf aus dem Jugendschutzreferat der BLM an Beispielen. Eineeindeutige juristische Antwort auf die Frage "Was ist eineBeleidigung?" gebe es nicht, so Hopf, da es immer auf den Kontextankomme. Mit der Sprache in Rap-Texten haben sich die Linguisten SvenBloching und Jöran Landschoff auseinandergesetzt. Am Beispiel derumstrittenen Rap-Texte von Kollegah & Farid Bang zeigten sie, wie diekalkulierten sprachlichen Tabubrüche wirken: "Der drastischeGewaltverweis hat agressionsentladendes Potenzial." Ein Potenzial,das der Jugendschutz im Blick haben muss. Denn Sprache spiele beimJugendschutz aufgrund ihrer Wirkung auf Kinder und Jugendliche einewichtige Rolle, so BLM-Referentin Maria Monninger. Zu ihrenBeispielen gehörten neben sexualisierter und von Gewalt geprägterSprache auch Hassblogs, die grundlegende Prinzipien derfreiheitlichen demokratischen Grundordnung in Frage stellen.Mit Blick auf jugendschutzrelevante und unzulässgie Inhalte imNetz ist Gelassenheit alles andere als angebracht, mit Blick auf"Kinder- und Jugendsprache" im Wandel schon, so das Fazit derabschließenden Diskussion. BLM-Medienrat Arwed Vogel, Vorsitzenderdes Schriftstellerverbands in Bayern, sieht Jugendsprache als etwas"Bereicherndes", die Rapperin Fiva findet sie "teilweise kreativerals die vermeintliche Hochkultur". Verena Weigand, BereichsleitungMedienkompetenz und Jugendschutz der BLM, betonte das grundsätzlicheVerständnis für diese Phänomene. Neben kreativer Verkürzung müssteJugendlichen aber auch vermittelt werden, dass sie sich präziseausdrücken können. Matthias Fack, Präsident des BayerischenJugendrings, forderte mehr Gelassenheit bei der Bewertung angeblicherSprachverluste. Wenig gelassen zeigte er sich allerdings mit Blickauf Hassrede im Netz, das eben auch ein öffentlicher Raum sei, "indem nicht alles stattfinden darf".