Sprachassistenten: Neue Herausforderung für Datenschutz (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Sprechen statt tippen - jeder fünfte deutsche Internetnutzer hatbereits einen digitalen Sprachassistenten im Einsatz. Ebenso vieleplanen dies in der Zukunft. Das geht aus einer Studie von ConviosConsulting hervor, die von den E-Mail-Anbietern GMX und WEB.DE inAuftrag gegeben wurde. Allerdings haben 62 Prozent Bedenken,Sprachassistenten zu verwenden. Rund ein Drittel davon befürchten,dass ihre private Kommunikation permanent überwacht und vonunbefugten Dritten mitgehört und gespeichert wird. 56 Prozent derBefragten verzichten auf Sprachassistenten und planen auch keineAnschaffung. Sprachassistenten ermöglichen es, mithilfe vongesprochenen Anweisungen Aktionen durchzuführen. Bekannte Beispielesind Siri, Cortana, Alexa und Google Assistant."Sprachassistenten sind auf dem Vormarsch und werden in fünfJahren aus unserem Leben genauso wenig wegzudenken sein wie heute dasSmartphone. Sie schaffen aber auch neue Herausforderungen, vor allembei der Datennutzung. Denn sie greifen auf etliche Datenquellen zuund brauchen für ihre Weiterentwicklung zum persönlichen Assistentenviele Daten der Nutzer", sagt Jan Oetjen, Geschäftsführer GMX undWEB.DE. Aktuell werden Sprachassistenten vor allem zu Hause genutzt,wie 81 Prozent der Anwender angeben. 23 Prozent davon verwenden sienur, wenn sie alleine sind. Zwei Drittel der Befragten finden esunhöflich und störend, wenn ihre Mitmenschen Sprachassistenten in derÖffentlichkeit verwenden.Top-Anwendung für Sprachassistenten ist mit 52 Prozent Musikhören, gefolgt von aktuellen News, Wetter- und Verkehrsmeldungen (40Prozent) sowie der klassischen Suchanfrage im Web (29 Prozent). EinViertel der Befragten nutzt Smart-Home-Anwendungen. Für dieKommunikation im Internet spielen Sprachassistenten noch keinebedeutende Rolle. Die beliebteste Anwendung in diesem Bereich ist mit14 Prozent das Diktieren von E-Mails. Messenger nutzen lediglich 9Prozent sprachgesteuert, und lediglich 8,5 Prozent der Befragtendiktieren Nachrichten für soziale Netzwerke.Bei den verwendeten Geräten zeigt sich, dass das Smartphone (36Prozent) am beliebtesten ist. WLAN-Boxen wie Amazon Echo oder GoogleHome kommen mit 23 Prozent auf Platz zwei. Tablet und Notebook liegenmit jeweils 13 Prozent noch deutlich vor der Verwendung im Auto odermit Smart-Watches (jeweils 7 Prozent).Kaum Geschlechterunterschiede bei der Nutzung vonSprachassistenten Sprachassistenten sind bei Männern (24 Prozent)etwas weiter verbreitet als bei Frauen (16 Prozent). Ansonsten gibtes nur wenig Unterschiede bei den Geschlechtern. Bei den genutztenAnwendungen bestätigt sich allerdings ein altes Klischee: Frauennutzen Sprachassistenten mit 16 Prozent häufiger für Shopping alsMänner mit 10 Prozent.Zur Studie: Die Convios Consulting GmbH untersucht seit 2009jährlich für GMX und WEB.DE das Kommunikationsverhalten der deutschenInternet-Nutzer. Für die aktuelle Studie wurden im März 2018insgesamt 1.008 Internetnutzer ab 14 Jahren befragt.Über WEB.DEWEB.DE ist eines der führenden deutschen Internet-Portale. 20,49Millionen Menschen (AGOF digital facts 2018-06) nutzen monatlichWEB.DE Mail- oder Cloud-Services sowie die redaktionellen Seiten unddie Suchmaschine. Einen immer größeren Anteil hat dabei mobileKommunikation. Der komfortable Online-Speicher bietet einen sicherenOrt für persönliche Dokumente, Fotos, Musik und Videos in der Cloud.Mit De-Mail ermöglicht WEB.DE rechtssichere Kommunikation imInternet. Als Marke der 1&1 Mail & Media GmbH ist WEB.DEGründungsmitglied der Initiative INTERNET MADE IN GERMANY für hoheProduktqualität mit deutschen Sicherheits- und Datenschutz-Standards.Über GMXMit über 20-jähriger Expertise in der Internet-Kommunikation istder FreeMail Pionier GMX (Global Message Exchange) heute einer dererfolgreichsten Kommunikationsdienste im deutschsprachigen Internet.GMX bietet privaten und professionellen Nutzern leistungsstarke,innovative Mail- und Messaging-Lösungen für die digitaleKommunikation - online unter https://www.gmx.net. Eingebettet in dievielseitigen Portalangebote von GMX Deutschland, GMX Österreich undGMX Schweiz mit ihren länderspezifischen Inhalten, Diensten undServices zu den Bereichen Information, Kommunikation, Shopping undEntertainment & Lifestyle ist GMX die digitale Homebase für rund 17Millionen Internet-Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Pressekontakt:Martin WilhelmPressesprecherGMX und WEB.DE - 1&1 Mail&Media Applications SEBrauerstraße 48D-76135 KarlsruheTel: (0) 721-91374-4552 / Fax: -2713presse@gmxnet.depresse@webde.deOriginal-Content von: WEB.DE, übermittelt durch news aktuell