Spotifys debütiert mit 165,90 US-Dollar am ersten Handelstag

Da habt ihr es, Leute: Spotify (WKN:A2JEGN) ist offiziell mit 165,90 US-Dollar pro Aktie mit großen Erwartungen an die Börse gegangen. Die NYSE hatte am Vormittag einen „Referenzpreis“ von 132 US-Dollar festgelegt, der als eine Art Leitlinie für die Investoren diente. Der Referenzpreis ist nicht dasselbe wie der Angebotspreis bei einem traditionellen IPO und hat keine andere Bedeutung, da Spotify selbst keine Aktien verkauft und kein Kapital aufbringt.

Da es keine Investmentbanken gab, die sich um die Zahlen kümmerten oder einen Preis festsetzten, ist der Referenzkurs eigentlich nur ein empfohlener Ausgangspunkt, der zum Teil auf den jüngsten Handelsbemühungen auf dem Privatmarkt basiert. Die Aktien von Spotify wurden in der ersten Märzhälfte mit einem Preis von bis zu 131,88 US-Dollar gehandelt.

Die Aktien enthalten bereits eine Premium-Bewertung

Zu diesem Eröffnungskurs, der durch die starke Nachfrage der Investoren nach Spotify-Aktien getrieben wurde, wird das schwedische Unternehmen auf 29,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Spotify hatte im Jahr 2017 einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro (5 Milliarden US-Dollar) erwirtschaftet und gab kürzlich eine Prognose für das erste Quartal mit einem Umsatz zwischen 1,1 und 1,15 Milliarden Euro (1,35 bis 1,4 Milliarden US-Dollar) ab, der aufgrund von Wechselkursschwankungen um 95 bis 105 Millionen Euro abweichen könnte.

Damit liegt der Umsatz nach 12 Monaten bei 4,3 Milliarden Euro (5,3 Milliarden US-Dollar), was bedeutet, dass die Aktien mit einer Bewertung von etwa dem 5,6-fachen des Umsatzes gehandelt wurden. Diese Bewertung geht von optimistischen Erwartungen für die Zukunft von Spotify aus, auch wenn Spotify dank der hohen Lizenzgebühren der Plattenlabels seit langem unrentabel ist.

Dennoch gibt es andere Möglichkeiten, diese hohe Bewertung zu rechtfertigen. Das Unternehmen ist die mit Abstand größte Musik-Streaming-Plattform der Welt, dank umfangreicher Partnerschaften und Integrationen mit Drittanbietern allgegenwärtig und nutzt alle diese Nutzerdaten zur Feinabstimmung seiner Algorithmen. Spotify spricht auch große Teile des Marktes an, an denen Apple einfach nicht interessiert ist: die Android-Nutzer und die Nutzer in Schwellenländern, die es sich nicht leisten können, 10 US-Dollar pro Monat zu zahlen. (Apple Music ist technisch gesehen auf Android verfügbar, aber der Service ist für die Nutzer gedacht, die im Ökosystem des Mac-Herstellers sind.)

Was jetzt?

Generell sind IPOs zu Handelsbeginn sehr volatil. Die direkte Notierung, mit der nur wenige Investoren Erfahrung haben, kann zu noch höherer Volatilität führen. Darüber hinaus gibt es keine Handelsbeschränkung, wie sie bei traditionellen Börsengängen üblich ist.

Bei einem regulären Börsengang gibt es eine bestimmte Anzahl von Aktien, von denen wir wissen, dass sie sowohl von den Unternehmen als auch von den bestehenden Aktionären angeboten werden. Bei einer direkten Notierung registrieren die Aktionäre eine bestimmte Anzahl von Aktien, die sie verkaufen können, zu deren Verkauf sie aber nicht verpflichtet sind. Spotify hat 55,7 Millionen Aktien angegeben, die verkauft werden können. Die bestehenden Aktionäre „können sich dazu entscheiden, ob sie ihre Stammaktien verkaufen oder nicht, wie sie diese verkaufen und in welchem Umfang, den sie selbst bestimmen können“.

Spotify hatte unter anderem gesagt, dass eine „marktgetriebene Preisfindung“ (wie bei allen Sekundärmärkten) einer der Gründe dafür sei, dass das Unternehmen eine direkte Notierung anstelle eines traditionellen Börsengangs anstrebe, obwohl der wahre Grund wahrscheinlich darin besteht, dass Spotify versucht habe, einige lästige Bedingungen im Zusammenhang mit Wandelanleihen, die seither gegen Eigenkapital getauscht wurden, auszuklammern. Lasst die Preisfindung beginnen!

