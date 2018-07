Spotify & Co.: Chinesische Konkurrenz um Tencent bläst zum Großangriff

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Es wird ernst: Neuesten Gerüchten zufolge will der rund 500 Mrd. US$ schwere chinesische Internet-Gigant Tencent (WKN: A1138D) seine Musik Streaming-Tochter an die US-Börse bringen.

Nach dem vor wenigen Monaten erfolgten IPO des schwedischen Start-Ups Spotify (WKN: A2JEGN / NYSE: SPOT) plant die Tencent-Tochter rund eine Milliarde US-Dollar an liquiden Mitteln zu erlösen. Beim Börsenwert wird eine ähnliche Größenordnung wie beim europäischen Rivalen (Marktkapitalisierung von 31,5 Mrd. US$) anvisiert.

Chinesische Börsengänge en vogue

Börsengänge chinesischer Unternehmen am US-Markt ziehen derzeit eine große Aufmerksamkeit nach sich. Die Aktie des Video-On-Demand Anbieters und Baidu-Tochter iQIYI (NASDAQ: IQ) hatte sich nach Börsengang Ende März innerhalb weniger Wochen verdreifacht, bevor der Titel kürzlich in eine Konsolidierung überging.

Chinesische Unternehmen erhoffen sich von einem US-Börsengang eine breitere Anlegerschaft als im teilweise für ausländische Investoren abgeschotteten chinesischen Markt.

