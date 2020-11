Spotify Aktie: Das sollten Sie unbedingt wissen!

Die Aktien von Spotify Technology (NYSE:SPOT) wurden am Dienstag niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass es Megaphone für 235 Millionen Dollar übernehmen wird. In den letzten Jahren hat Spotify seine Podcast-Streaming-Bibliothek erweitert. Anfang dieses Jahres kündigte Joe Rogan an, dass er seinen beliebten Podcast “Joe Rogan Experience” ab 1. September exklusiv für Spotify zur Verfügung stellen wird. Die Übernahme ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



