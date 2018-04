Spotify Aktie: Ein seltsamer Börsengang!

Liebe Leser,

der Börsengang des Streamingdienstes Spotify ist in vielerlei Hinsicht merkwürdig. Am augenfälligsten ist der hohe Wert der Papiere, der rein mit Unternehmenszahlen nicht so recht zu erklären ist. Zum Start wurden die Anteile in der Spitze zu 168 USD gehandelt, was einem Firmenwert von rund 30 Milliarden Dollar entspricht. Dabei macht Spotify gerade mal vier Milliarden USD Umsatz und hat ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.