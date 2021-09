Spotify-Aktie: Warum sieht dieser Analyst 36,5 % Aufwärtspotenzial?

Justin Patterson, Analyst bei KeyBanc, stufte(NYSE:SPOT) von “Sector Weight” auf “Overweight” hoch und gibt ein Kursziel von 340 $ an, was einem Aufwärtspotenzial von 36,5 % entspricht. Die Branchendynamik für Spotify “scheint zunehmend günstig zu sein, was durch die jüngste Stärke der Apps unterstrichen wird”, so Patterson. Patterson sieht eine verbesserte Monetarisierung und Wirtschaftlichkeit der Einheiten. Der Abschlag des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!