Spotify-Aktie: Neuer Tech-Gigant aus Europa?

ein weiterer populärer Börsengang fand am Dienstag statt. Der Musik-Streamingdienst Spotify ist nun ebenfalls an die Börse gegangen. Das macht den guten Freund von Marc Zuckerberg, Daniel Ek, zum Milliardär. Der 35-jährige Spotify-CEO will die Musikwelt weiter revolutionieren. Doch die Konkurrenz schläft nicht.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Verluste in Milliardenhöhe!

Derzeit schreibt das Unternehmen noch rote Zahlen. Im vergangenen Jahr konnte Spotify ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.