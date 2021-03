Spotify-Aktie: Konkurrent Anghami legt los!

(NYSE:SPOT) hat einen in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Konkurrenten, Anghami,plant eine Notierung an der Nasdaq über eine Fusion mit der Zweckgesellschaft Vista Media Acquisition Com Inc (NASDAQ:VMAC).Am Mittwoch gab Anghami, ein in Abu Dhabi ansässiger Musik-Streaming-Dienst, bekannt, dass es das erste arabische Unternehmen sein wird, das an der Nasdaq gelistet wird. Anghami ist im Nahen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!