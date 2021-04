Spotify Aktie: Gründer im Gespräch, um Arsenal zu kaufen!

Die versuchte Gründung der Super League durch mehrere der größten Fußballteams in Europa hat zu Unruhen unter den Fans und zu einer Kluft zwischen den Besitzern und den Fans ihres Teams geführt. Die Rufe nach mehreren amerikanischen Teambesitzern sind lauter geworden. Was geschah Daniel Ek, der Gründer und CEO von(NYSE:SPOT), ist laut ESPN in Gesprächen, um ein Angebot für das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!