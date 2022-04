Spotify-Aktie: Führungskraft vor dem Absprung?

Personelle Veränderung Eine Führungskraft von Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT), die maßgeblich an der Gewinnung von Joe Rogan beteiligt war, verlässt das Unternehmen. Courtney Holt, Architektin der Podcasting-Strategie von Spotify, verlässt das Unternehmen nach fast vier Jahren, wie der Ankler berichtet. Die Führungskraft werde in den kommenden Wochen gehen, dem Unternehmen aber wahrscheinlich noch ein Jahr lang in einer beratenden Funktion zur… Hier weiterlesen