Spot on! / Vital Proteins ist Tour-Partner der Vanessa Mai Tour 2022

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Wiesbaden (ots) -Wenn das mal kein Happy End ist! Die bekannte deutsche Sängerin Vanessa Mai und die Kollagen-Marke Vital Proteins gehen zusammen auf Tour. Genauer gesagt darf die Kollagenmarke Vital Proteins, die es seit August des letzten Jahres endlich auch in Deutschland gibt, als Tour-Partner an der lang ersehnten Vanessa Mai Tour 2022 teilnehmen. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Denn schließlich treffen hier zwei echte Power-Pakete aufeinander: Vanessa Mai ist eine Frau der Superlative und Vital Proteins - die führende Kollagenmarke aus den USA[1] - ihr Beauty-Booster.Die Sängerin ist eine Vollblut-Musikerin, die außerdem als Schauspielerin, Tänzerin, Werbegesicht und Social-Media-Star aktiv ist. Ihre musikalische Karriere ist beeindruckend: sieben produzierte Alben, zwei Nummer-eins-Alben, sechs Top-Ten-Alben, Echo-Preisträgerin, sieben Gold- und Platinauszeichnungen, zahlreiche ausverkaufte Tourneen - klar, dass die Vanessa Mai Tour 2022, die im Mai 2022 starten soll, von ihren Fans sehnsüchtig erwartet wird. Immer im Gepäck: ihre tägliche Portion Kollagen von Vital Proteins.Neben der leichten Handhabung des Kollagen-Pulvers schätzt Vanessa Mai die ganzheitliche Philosophie der Marke. "Ein gesunder, ausgewogener Lebensstil, eine positive Einstellung sowie Sport gehören für mich ebenso zum Alltag wie meine tägliche Portion Kollagen von Vital Proteins. Das habe ich für mich entdeckt", sagt sie.Wenn morgens nicht viel Zeit bleibt, wie z. B. auf Tour, rührt die Künstlerin ihr Vital Proteins Kollagen einfach in ihren Kaffee. Zuhause genießt sie das Kollagenpulver auch mal in einem selbst gemachten Smoothie oder in ihrem Müsli.Vital Proteins und Vanessa Mai sind ein echtes Dream-Team. Auch abseits der Bühne ist der Star Markenbotschafterin der Kollagen-Brand und beide haben noch einiges gemeinsam vor: Da lohnt sich ein Blick auf #MaiVitalProteins.Vanessa MaiFÜR IMMER TOUR 202216.05. Köln17.05. München08.09. Frankfurt09.09. Hannover10.09. Stuttgart11.09. Oberhausen12.09. Berlin14.09. Bremen18.09. Bielefeld19.09. Leipzig20.09. DresdenTickets unter https://www.vanessa-mai.de/termineÜber Vital ProteinsVital Proteins wurde 2013 vom US-Amerikaner Kurt Seidensticker aus der Überzeugung heraus gegründet, dass eine Ernährung auf der Basis von Vollwertkost, die zusätzlich durch Kollagen ergänzt werden kann, grundlegend für allgemeines Wohlbefinden und Fitness ist. Seither hat sich Vital Proteins zur führenden Kollagenmarke in den USA entwickelt und eine Bewegung geschaffen, die Konsumentinnen und Konsumenten dazu inspiriert, die Kontrolle über ihr Wohlbefinden zu übernehmen. Das Portfolio umfasst eine Vielfalt von Nahrungsergänzungsmitteln mit Kollagen und bietet somit eine umfassende Auswahl. Die Produkte von Vital Proteins enthalten erstklassige Protein- und Nährstoffquellen. Seit 2021 ist die Nr. 1 Kollagen-Marke aus den USA[1] in Europa auf dem Markt.www.vitalproteins.de[1] SPINSscan US Natural Enhanced channel, MULO, Total US, 52 Weeks Ending 5/16/2021, SPINS LLC, Chicago 2021.Pressekontakt:Christiane ViriyachittPR Vital Proteins | CVPR | Philippsbergstraße 36 | 65195 WiesbadenTelefon: +49 611 17474 72 | Mail: c.viriyachitt@cvpr.deOriginal-Content von: VITAL PROTEINS, übermittelt durch news aktuell