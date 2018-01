Spot an: ALDI startet TV-Kampagne für Aktionsartikel

Essen / Mülheim a.d.R. (ots) - Ab heute präsentieren die UnternehmensgruppenALDI Nord und ALDI SÜD eine neue TV-Kampagne: Zum ersten Mal konzentrieren sichdie beiden Discounter dabei auf Non-Food Aktionsartikel, die sie zeitgleich undgemeinsam bewerben werden. Über zehn Spots machen auf humorvolle Weise aufverschiedene Produktwelten aufmerksam, auf die sich Kunden im Jahr 2018 freuenkönnen.Drei Junge Frauen auf der Couch, mit Crackern, Cocktails und allem, was man fürden perfekten Mädelsabend vor dem Fernseher braucht. Noch schnell die Brilleaufsetzen und es kann losgehen: Das Objekt der Begierde, männlich, Mitte 30 undgut aussehend sorgt für große Augen bei den Damen. Er befindet sich jedoch nichtauf der vermuteten Mattscheibe sondern im Garten hinter der Terrassentür - undmacht Sport. "Einfach unwiderstehlich sportlich" tönt es aus dem Off und es wirdklar, dass es sich weniger um den trainierten Protagonisten handelt sondern umdas, was er trägt: Die neue Fitnesskollektion von ALDI, die es ab dem 8. Januarin allen ALDI SÜD und ALDI Nord Filialen geben wird.Der TV Spot ist der erste aus einer Reihe gemeinsamer Werbefilme derUnternehmensgruppen ALDI Nord und ALDI SÜD. In wechselnden Abständen werden abdem 4. Januar 2018 unterschiedliche Produktwelten aus dem Non-Food Bereich imFernsehen präsentiert. "Mit den neuen TV Spots wollen wir unsere Kunden miteinem Augenzwinkern auf die Bandbreite unseres Angebots aufmerksam machen", sagtJennifer Kubanek, Leiterin Kampagnen-Marketing bei ALDI Nord. "Neben unseremgroßen Sortiment im Food-Bereich wollen wir so auch unsere Kompetenz im Non-FoodBereich stärker bewerben. Denn bei ALDI bekommt man zahlreiche attraktiveAktionsartikel."Seit 2016 sind ALDI Nord und ALDI SÜD gemeinsam im Fernsehen mit TV-Werbungpräsent. Den Aufschlag machte damals eine breit angelegte Imagekampagne unterdem Motto "Einfach ist mehr". Seit einigen Monaten werben die Discounter mit demWerbeslogan "Jeden Tag besonders - einfach ALDI" auch für ihre Produkte aus demStandardsortiment. Nun präsentieren ALDI SÜD und ALDI Nord erstmals auchgemeinsam in Form von TV-Werbung ihr Aktionsgeschäft. "Wir freuen uns, dass wirunseren Kunden in diesem Jahr zu bestimmten Produktwelten wie 'Fitness' oder'Garten' erstmalig auch gemeinsam eine Auswahl an qualitativ hochwertigen undangesagten Aktionsartikeln anbieten können", sagt Sandra Sibylle Schoofs,Leiterin Marketing bei ALDI SÜD.Jeweils vier Tage vor Aktionsstart bewerben die Spots die Produkte, die bei ALDINord und ALDI SÜD angeboten werden. Für die Kreation zeichnet die WerbeagenturOgilvy verantwortlich. Der aktuelle TV-Spot zum Thema "Fitness" ist auf demYouTube-Kanal ALDI SÜD (https://www.youtube.com/watch?v=917To4idhyY)sowie der Seite der ALDI Nord Fitness-Welt(https://www.aldi-nord.de/themenwelten/unsere-fitnesswelt.html) abrufbar.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord, Serra Schlesinger, E-Mail:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD, Kirsten Geß, E-Mail: presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell