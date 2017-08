Sportwette im Hollywoodformat: bwin startet mit neuem Spot und breit ausgerollter Digital-Kampagne in die Bundesliga- und Pokalsaison

Wien (ots/PRNewswire) -Mit einer breit ausgerollten Spotkampagne im Hollywoodformatstartet der führende Sportwettenabieter bwin in die neueBundesligasaison: Mit zahlreichen Anlehnungen an den Look & Feelgroßer Hollywoodproduktionen setzt bwin das Thema Spaß und Spannungmit der Sportwette unkonventionell und unterhaltsam in Szene.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/544352/bwin_The_Race.jpg )Wien (ots) - Mit einer breit ausgerollten Spotkampagne imHollywoodformat startet der führende Sportwettenabieter bwin in dieneue Bundesligasaison: Mit zahlreichen Anlehnungen an den Look & Feelgroßer Hollywoodproduktionen setzt bwin das Thema Spaß und Spannungmit der Sportwette unkonventionell und unterhaltsam in Szene. Derneue Kampagnenspot kommt europaweit zum Einsatz, gedreht wurde er inThailand.Erstmals zu sehen sein wird der Spot als Sechzigsekünder zum Startdes DFB-Pokals am 11. August auf Sky sowie bis zum 13. August aufSPORT1, Eurosport, ProSieben, Kabel 1 und RTL 2. Daran schließt sichein Flight über alle relevanten deutschen privaten Free-TV-Sender miteiner fünfzehnsekündigen Spotvariante bis zum 11. September an. ImKino kommt eine 90-Sekunden Version zum Einsatz, die Kampagne wirdbei Partnern wie Bild.de, kicker.de, SPORT1.de, Spiegel online undvielen mehr umfassend online, mobile und im Social Media Bereichverlängert. Die Kreation verantwortete BBH Sport, London, dieMediaplanung für Deutschland mit einem mittleren einstelligenMillionen Euro Etat liegt bei media plan, München.In dem Spot wird mit einem Slapstick-Autorennen zwischen einemschwarzen und einem gelben Auto - den Farben der Marke bwin - daspackende Moment des Zweikampfes und der Frage, wer der Gewinner wird,als Sinnbild für die Spannung im Sport und bei der Sportwette miteiner kurzen Geschichte fesselnd und unterhaltsam vermittelt.Stephan Heilmann, verantwortlich für die Marke bwin in derDACH-Region: "Mit dem Spot und der Kampagne geht bwin neue Wege inder werblichen Inszenierung seiner Sportwettenmarke. Erstmal setzenwir auf eine erzählte Geschichte, die die Marke in den Hintergrundtreten lässt, aber gleichzeitig die Spannung und Unterhaltung, dieunser Markenkern sind, unmittelbar erlebbar macht. In dieser fürunsere Branche neunen Form präsentieren wir die Marke bwin zumBundeligasaisonstart mit einer starken und sehr wahrnehmbarenKampagne, die unser Selbstverständnis und unsere Marktpositionunterstreichen soll."Zum Spot: http://www.bwin.com/actionAktuelles zu bwin auf facebook: www.facebook.com/bwin und auftwitter: @bwin_deÜber bwinbwin ist die führende Sportwettenmarke von GVC Holdings PLC, einemglobal agierenden, börsengelisteten Online Gaming Unternehmen. DieAktien von GVC Holdings PLC (LSE: GVC) notierten von 2004 bis zum 1.Februar 2016 am Alternative Investment Market der Londoner Börse(AIM). Am 1. Februar 2016 hat GVC die bwin.party digitalentertainment plc. übernommen und ist seit Februar 2016 am MainMarket der Londoner Wertpapierbörse gelistet.Das Unternehmen ist ein führender E-Gaming Anbieter sowohl im B2Cals auch im B2B Markt. GVC bietet die vier Haupt-ProduktbereicheOnline-Sportwette, Poker, Casino und Bingo an und hält hier jeweilsführende Marktpositionen, unter anderem mit über 4,2 Milliarden EuroSportwettenumsatz pro Jahr. Ihre wichtigsten Marken sind CasinoClub,Sportingbet, bwin, partypoker, partycasino und Foxy Bingo. Die Gruppehat ihren Hauptsitz auf der Isle of Man und ist mit über 3.200Angestellten und Mitarbeitern sowie 20 Büros in über 30 Märktenvertreten. GVC hält 16 Lizenzen, u.a. in Belgien, Frankreich, Irland,Italien, Deutschland (Schleswig-Holstein), Spanien, Malta, Dänemark,Großbritannien, Rumänien, Bulgarien, Südafrika und Curaçao.Als börsennotiertes Unternehmen ist GVC Mitglied des FTSE 250Index, in dem Unternehmen vertreten sind, die weltweit anerkannteStandards im Bereich Corporate Responsibility erfüllen. WeitereInformationen zu GVC finden Sie auf www.gvc-plc.com.Pressekontakt:+49(0)89 99249620 E: hs@schultz-kommunikation.comOriginal-Content von: bwin, übermittelt durch news aktuell