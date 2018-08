Die Sportwelt zu Gast in Hamburg: SPORT BILD Award 2018 zeichnet die Sieger des Jahres aus

Hamburg (ots) - "Star des Jahres" ist Angelique Kerber / WeiterePreisträger sind unter anderem Toni Kroos, Gesa Felicitas Krause,Aljona Savchenko und Bruno Massot / Otto Rehhagel wurde für seinLebenswerk geehrt / Über 700 Gäste feierten in der HamburgerFischauktionshalleIn der Fischauktionshalle in Hamburg wurden am Abend des 27.August vor über 700 Gästen aus Sport, Wirtschaft und Medien zum 16.Mal herausragende Leistungen im Sport mit dem SPORT BILD Awardgeehrt. Die Redaktion von SPORT BILD, Europas größterSportzeitschrift, hat Preise in insgesamt neun Kategorien vergeben."Star des Jahres" ist Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber. DieOlympiasieger im Paarlauf Aljona Savchenko und Bruno Massot wurdenals "Vorbild des Jahres" ausgezeichnet. Gold für Silber: Den SPORTBILD Award als "Überraschung des Jahres" bekam die deutscheEishockey-Nationalmannschaft. Das "Comeback des Jahres" gelangLeichtathletin Gesa Felicitas Krause für ihr Sommermärchen bei derEuropameisterschaft in Berlin. "Trainer des Jahres" wurdeDFB-Pokalsieger Niko Kovac. Den "Sonderpreis der Chefredaktion" bekamToni Kroos, der als erster Deutscher zum vierten Mal die ChampionsLeague gewann. "Bester TV-Experte" wurde Matthias Sammer. Großer,bewegender Moment des Abends: Otto Rehhagel erhielt den SPORT BILDAward 2018 für sein "Lebenswerk", der Preis wurde ihm von Rudi Völlerüberreicht.Matthias Brügelmann, Chefredakteur SPORT BILD: "Deutschland istein Sportland - und es muss nicht immer nur Fußball sein. Das hat indiesem Jahr auch die Leichtathletik-Europameisterschaft gezeigt. Mitdem SPORT BILD Award zeichnen wir die Sportler aus, die uns mit ihrenLeistungen in diesem Jahr besonders beeindruckt haben."Zu den prominenten Teilnehmern des SPORT BILD Award 2018 zähltenunter anderem DFB-Präsident Reinhard Grindel, Hamburgs InnensenatorAndy Grote und Ex-Tennis-Star Anke Huber. Der SPORT BILD Award 2018wurde live auf SPORTBILD.de und BILD.de gezeigt.Die Sieger des SPORT BILD Award 2018 und Jury-Begründungen:"Sonderpreis der Chefredaktion": Toni KroosToni Kroos gelang in diesem Jahr Historisches: Als ersterDeutscher gewann er zum vierten Mal die Champions League. 2013 mitdem FC Bayern, 2016, 2017 und 2018 mit den Königlichen von RealMadrid. Der Mann aus Greifswald, der seine Karriere bei Hansa Rostockbegann, ist zum Weltstar gereift. Bei Real Madrid ist erunumstrittener Taktgeber, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.Deutschlands bester Fußballer ist trotz der fantastischen Erfolgeimmer Mensch geblieben."Bester TV-Experte": Matthias SammerSeit Beginn der Saison 2017/18 begeistert Sammer bei Eurosport dieZuschauer an der Seite von Moderator Jan Henkel mit seinendetaillierten Taktik-Analysen. Bei sämtlichen Freitagabend-Partiensowie Sonntagmittag und Montagabend glänzte er bislang mit brillantenBeurteilungen. Sammer wirbelt vor dem Touchscreen und erläutert dieTaktiken der Teams. Laufwege. Stellungsspiel. Formationen. Dabei gehter extrem ins Detail und versprüht die Leidenschaft für den Fußball,die ihn früher auf dem Platz ausgezeichnet hat."eSport": Ralf ReichertRalf Reichert ist der Macher der deutschen eSport-Szene. Sein imJahr 2000 gegründetes Unternehmen Turtle Entertainment bildet mit derElectronic Sports League, besser bekannt als ESL, den größten undältesten eSport-Veranstalter der Welt. Reichert ahnte bereits vormehr als 20 Jahren als einer der Ersten, welche Kraft und welchesPotenzial in der virtuellen Welt steckt."Comeback des Jahres": Gesa Felicitas KrauseDie Leichtathletik-EM in Berlin war DAS Sommermärchen desdeutschen Sports. Es wurden neue Helden geboren, doch der Triumph vonGesa Felicitas Krause überstrahlte alles. Sie gehört zu DeutschlandsAushängeschildern in der Leichtathletik. Bei der EM im BerlinerOlympiastadion lief Krause allen davon und siegte in 9:19,80 Minuten.Damit verteidigte sie ihr EM-Gold von 2016. Ein Jahr nach ihremdramatischen Sturz und vielen Rückschlägen meldet sich Krauseeindrucksvoll an der Spitze zurück."Star des Jahres": Angelique KerberDer große Triumph erfolgte am 14. Juli 2018 bei dem größten undbekanntesten Tennisturnier der Welt: Im Finale von Wimbledon schlugsie Serena Williams klar mit 6:3, 6:3 und setzte sich dieTennis-Krone auf. 65 Minuten, mehr brauchte Kerber nicht, um sichdurchzusetzen. 22 Jahre nach Steffi Graf hatte Deutschland wiedereine Wimbledon-Siegerin."Lebenswerk": Otto RehhagelEr ist der Mann, der die ganz großen Fußball-Sensationen geschaffthat. Die Wunder von der Weser mit Werder Bremen, die erste DeutscheMeisterschaft eines Aufsteigers mit dem 1. FC Kaiserslautern 1998oder den Gewinn der Europameisterschaft mit dem totalen AußenseiterGriechenland 2004 - immer hieß der Trainer: Otto Rehhagel. 832Bundesligaspiele erlebte er als Trainer. Auch das ist einmalig!"Trainer des Jahres": Niko KovacNiko Kovac gelang mit Eintracht Frankfurt die größte Sensation derSaison: DFB-Pokalsieger 2018. 3:1 im Finale gegen den haushohenFavoriten FC Bayern. Es ist der bisher größte Erfolg in derTrainerkarriere von Kovac. Der Kroate, der als Spieler bereitsMeister und Pokalsieger mit dem FC Bayern war, lebte bei derEintracht Arbeit vor."Vorbild des Jahres": Aljona Savchenko und Bruno MassotAljona Savchenko und Bruno Massot hatten die Hoffnung auf Goldschon aufgegeben, doch dann schrieben sie bei den Olympischen Spielenin Pyeongchang Geschichte. Mit der besten Paarlauf-Kür, die es je imEiskunstlauf gegeben hat. Mit 159,31 Punkten brachen sie denKür-Weltrekord und errangen einen Olympiasieg, der nicht mehr fürmöglich gehalten worden war. Ein vorbildlicher Kampf."Überraschung des Jahres": Eishockey-NationalmannschaftBei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang schrieb dieEishockey-Nationalmannschaft ein Märchen und damit Sport-Historie.Eine Silbermedaille hatte Deutschland in dieser Sportart noch niegeholt. Die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm ließ in Südkoreaeiner Überraschung die nächste folgen, scheiterte im Finale nurhauchdünn am haushohen Favoriten Russland. Silber war das gefühlteGold für eine Mannschaft, die vorher wohl niemand auf der Rechnunghatte.Pressekontakt:Abdruck mit Quellenangabe "SPORT BILD" honorarfreiFotos von der Verleihung lassen wir Ihnen ab Dienstag, 28. August2018, auf Anfrage zukommen. Wenden Sie sich dafür bitte an JohnWarning (Telefon: 040 533 088 80, E-Mail: m.warning@johnwarning.de).Ihre Fragen beantwortet:Axel Springer SE:Christian SenftE-Mail: christian.senft@axelspringer.deTel: 030 - 2591 776 25Agentur:Martina WarningJohn Warning GmbHE-Mail: m.warning@johnwarning.deTel: 040 - 533 088 80Original-Content von: SPORT BILD, übermittelt durch news aktuell