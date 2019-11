Sportstiftung gegründet, um gemeinsam mit zentralamerikanischen Nationen in Richtung WM und olympisches Gold hinzuarbeiten

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

San Salvador, El Salvador (ots/PRNewswire) - FAICA - Fundación para Atletas delIstmo Centroamericano - fördert Innovation des Privatsektors zur regionalenintegrierten Wirtschaftsentwicklung mit Hinblick auf die Ausrichtung von WM undOlympischen SpielenDie FAICA (Fundación para Atletas del Istmo Centroamericano, Stiftung fürSportler des zentralamerikanischen Isthmus) schreibt heute Geschichte, indem siedie ersten rechtlichen Schritte zur Gründung einer privatenNichtregierungsorganisation ankündigt, mit dem ehrgeizigen Ziel, eineintegrierte Allianz zwischen den 7 Nationen des zentralamerikanischen Isthmusund der Dominikanischen Republik aufzubauen. Mission der FAICA ist, dasWirtschaftswachstum und die Entwicklung durch internationaleSportveranstaltungen zu fördern, mit dem ultimativen Ziel, sich schließlich fürdie Austragung der Olympischen Sommerspiele und der FIFAFussball-Weltmeisterschaft zu bewerben.Die FAICA steht für einen transformativen Wandel im Denken, der sich nicht nurdas bezieht, was in der Region erreicht werden kann, sondern auch beschreibt,wie dies erreicht werden kann. Es handelt sich um einen neuen Mechanismus, derdie Nationen mit Hilfe des Sports in Richtung eines gemeinsamen langfristigenwirtschaftlichen Entwicklungsziels zusammenbringen soll. Vorschlag der FAICAist, diesen Mechanismus einzusetzen, um einen Aufwärtstrend in der regionalenWirtschaft zu fördern.Die Inspiration stammt von der visionären Agenda 2030 der Vereinten Nationen unddem Framework des Zentralamerikanischen Integrationssystems (Sistema de laIntegración Centroamericana, SICA), einem Rahmen zur Förderung von Frieden undwirtschaftlicher Entwicklung. Die FAICA integriert das Quadruple-Helix-Konzept,um die komplexen Problemstellungen in Zentralamerika anzugehen. FAICA wird dienotwendige Plattform bieten, um die Zusammenarbeit zwischen Intellektuellen(Akademikern), Wirtschaft, Regierung und Zivilgesellschaft zu fördern, um diePlanung voranzutreiben und kreative Lösungen vorzuschlagen, die auf dasHauptziel der wirtschaftlichen Entwicklung und der Verjüngung der Infrastrukturund verbesserten Reputation der Region ausgerichtet sind, um sich für dieAustragung von WM und Olympischen Spielen zu qualifizieren. Dies ist ein Ziel,das von der Region begeistert angenommen wird, aber unbedingt auf die richtigeArt und Weise erreicht werden muss, nämlich auf kluge Weise, transparent, undohne eine enorme öffentliche Verschuldung.Wie sieht der Erfolg aus? Wege zur transnationalen Zusammenarbeit ergeben sich,die einen zunehmenden Austausch zwischen den einzelnen Ländern mit Abbau derArbeitslosigkeit, verstärktem Tourismus, Stärkung des Handels und Eingrenzungder Kriminalität zeigen. Ultimatives Ziel ist die Ausrichtung der WM und derOlympischen Sommerspiele.Die FAICA-Strategie geht davon aus, dass die Gastgeberstädte, die sich auf dieOlympischen Spiele vorbereiten wollen, als Impulsgeber für die Umsetzunglangfristiger Wirtschaftswachstumspläne agieren, was schwierige Projekte zumAbschluss bringt und viele nachhaltige Vorteile bietet. Als Vorreiter für denGeist der Zusammenarbeit und den Geist der Olympischen Spiele sehen wirmaterielle und immaterielle Vorteile für den Sport, für die Kultur, für dieWirtschaft, für Innovation, für die Bildung, und für ein nachhaltiges undlangfristiges Erbe zum Wohle unserer Kinder und Kindeskinder. Unsere Kinderhaben eine Zukunft, die hier in Zentralamerika und nicht in irgendeinem fernenLand beheimatet ist.Weiterführende Information finden Sie auf unserer Website unter www.FAICA.net.Sie können uns auch gerne ein E-Mail schreiben: FAICA@FAICA.netPressekontakt:Norman Jarvisfaica@faica.netnorm.jarvis@outlook.com+1-801-599-7310Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139091/4450220OTS: The Foundation for Athletes of the Central American Isthmus(FAICA)Original-Content von: The Foundation for Athletes of the Central American Isthmus (FAICA), übermittelt durch news aktuell