Der Sportsonntag im ZDF: Turn-WM, Ironman Hawaii, Goalball-EM (FOTO)

Mainz (ots) -Ein vielfältiges Programm präsentiert "ZDF SPORTextra" am Sonntag,13. Oktober 2019, ab 15.30 Uhr. Im Mittelpunkt steht die Übertragungvon den Turn-Weltmeisterschaften in Stuttgart. Das ZDF berichtet überden zweiten Tag der Gerätefinals der Frauen und Männer. Reporter inder Hanns-Martin-Schleyer-Halle ist Alexander Ruda, für Moderationund Analyse stehen Florian Zschiedrich und Experte Ronny Ziesmerbereit.Daneben gibt es eine ausführliche Zusammenfassung vomTriathlon-Klassiker auf Hawaii, der in der Nacht von Samstag aufSonntag ausgetragen wird. Können die deutschen Topathleten demIronman erneut ihren Stempel aufdrücken? Neben Jan Frodeno gehörenauch Vorjahressieger Patrick Lange und Sebastian Kienle zum engenKreis der WM-Favoriten. Reporter ist Martin Schneider.ZDF-Reporter Alexander von der Groeben informiert in einerZusammenfassung schließlich von der Goalball-EM in Rostock. Seit 1976gehört diese temporeiche Sportart für Menschen mit Sehbehinderung zumProgramm der Paralympics.Weiteren Sport im ZDF präsentiert Moderator Norbert König ab 17.10Uhr in der "ZDF SPORTreportage". Unter anderem mit einem Vorberichtzur EM-Qualifikation der Nationalmannschaft in Estland, einerFußball-Story über den FC Chemnitz und einem aktuellen Blick zurFormel 1 beim Großen Preis von Japan in Suzuka.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportSport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell