Sportschuhe: Je nach Alter und Geschlecht rücken andere Marken in den Fokus / Online-Befragung unter 1150 Frauen und Männern ergab große Unterschiede, wie Adidas und Nike wahrgenommen werden

Köln/Berlin (ots) - Jedes Alter hat seine eigene Wahrnehmung,welche Marke den Sportschuh-Markt dominiert - und auch zwischenFrauen und Männern unterscheiden sich die Ansichten. Dies ist dasErgebnis einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts concept m(Köln/Berlin), das im Rahmen einer online-Befragung 1152 Frauen undMänner zu dem Thema befragte.Die Teilnehmer sollten darüber Auskunft geben gefragt, welcheMarke Ihrer Meinung nach im Bereich Laufschuhe/Joggingschuhe führendsei. Männer sahen eher die Marke Adidas vorne, gefolgt von Nike (46 %zu 35 %). Bei den Frauen war die Einschätzung genau umgekehrt - erstNike, dann Adidas (ebenfalls 46 % zu 35 %, also jeweils mit einemsignifikanten Unterschied).Hinsichtlich der Altersgruppen ließ sich dieser Unterschiedebenfalls ausmachen: In der Gruppe der 18- bis 30-Jährigen wird ganzklar Nike auf Platz 1 gesehen (55 %). Die über 30 Jahre altenKonsumenten äußerten hingegen mehrheitlich die Meinung, dass Adidasder Marktführer in diesem Segment sei. Andere Marken (Puma, Asics,Brooks, Under Armour) spielten bei der Befragung nur eineuntergeordnete Rolle."Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass es im Marketing derbeiden großen Marken immer noch Möglichkeiten der Optimierung gibt.Die Verbraucher unterscheiden bei den Marken zwischenLifestyle-Orientierung und authentischer Sportseele", so RochusWinkler, geschäftsführender Gesellschafter von concept m. Die Datenwurden in Zusammenarbeit mit dem Portal mafo.de erhoben.Über concept m:concept m verbindet tiefenpsychologische Forschung, quantitativeForschung und Marketing-Beratung in uniquer Weise.Tätigkeitsschwerpunkte sind nationale und internationale Projekte zuMotiv-Insights, Segmentierungen, Markenführung, Kommunikation,Innovation und Vertrieb. concept m wird geleitet von Rochus Winkler,Dirk Ziems und Thomas Ebenfeld. Das Unternehmen ist in über 40Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 60 Research Consultants.Mehr Informationen erhalten Sie bei:rochus.winkler@conceptm.euOriginal-Content von: concept m research + consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell