Sportschau am Samstag: WDR-Reportage unternimmt Reise durch das zerrissene Sportland USA

Köln (ots) - "Halt die Klappe und spiel!" - unter diesem Titelunternimmt eine WDR-Reportage im Rahmen der ARD-Sportschau (Samstag,23.3.2019, ca. 19.10 Uhr) eine Reise durch das zerrissene SportlandUSA."Er spaltet das Land und benutzt den Sport", sagtBasketball-Superstar LeBron James über Donald Trump. Aber wiepositioniert sich der Sport? Was sagen die Fans? Und wie erlebtjemand die Situation, der selbst vier Jahre lang in einer der bestenCollege-Mannschaften des Landes spielte? Johannes Herber, ehemaligerdeutscher Basketball-Nationalspieler, geht auf eine Reise durch"seine" sportlichen USA, trifft Sportler, Trainer, FOX-Kommentatorenund Liberale, trifft Fans aus beiden Lagern: die Trump-Gegner und dieTrump-Fans, versucht den Dialog zwischen den Lagern zu führen, underlebt, wie schwierig dies ist in Zeiten zunehmender Polarisierung.Dazu erzählt er seine ganz eigene Geschichte von politischen Protestim Sport. "Halt die Klappe und spiel!" berichtet übergesellschaftliche Gräben, die der Sport manchmal sogar eher weitet -und vermag doch nur einen kleinen Ausschnitt eines großen Landes undeines riesigen Problems zu zeichnen.Der Film ist parallel zur Ausstrahlung im Ersten auch beisportschau.de zu sehen.Autor: Sven Strowick / Redaktion: Jochen LeufgensPressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell