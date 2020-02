"Sportschau Thema": Fußballfans - mächtig oder machtlos? / Am Dienstag, 3. März 2020, um 23:15 Uhr im Ersten

München (ots) - Aktuell sorgen sie wieder für Schlagzeilen - negative wiepositive: Fußballfans. Geschmacklose Plakate gegen Hoffenheim-Boss Dietmar Hopp,rassistische Rufe, aber auch engagierte Aktionen dagegen.Fußballfans sind eine sehr heterogene Gruppe aus allen sozialen Schichten, mitunterschiedlichen politischen Haltungen und ganz verschiedenen Formen, ihrFansein auszuleben. Den Fußballfan gibt es nicht. Fans sorgen im Stadion fürStimmung und durch den Kauf von Fernsehabos und Merchandising-Artikeln fürEinnahmen bei Vereinen, Verbänden und Medien. Kein Wunder also, dass vonSpielern und Offiziellen immer wieder ihre Bedeutung betont wird, sei es beimGang in die Kurve oder im Interview nach Abpfiff: "Wir wollten unseren Fansetwas zurückgeben."Wie ernst werden sie aber in Wirklichkeit genommen? Können sie bei ihremLieblingsverein mitbestimmen oder hört ihr Einfluss spätestens dann auf, wenn esums große Geld geht? In der neuen Ausgabe fragt "Sportschau Thema" daher:Fußballfans - mächtig oder machtlos? Jessy Wellmer und ihre Gäste diskutieren,wie viel Mitsprache die Vereine zulassen, welche Rolle die Ultras spielen,welchen Einfluss die Stimmung auf den Rängen auf das Geschehen auf dem Platz hatund wie Vereine und Fans Rassismus, Beleidigungen und Gewalt bekämpfen können.Im Studio sind Ex-Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel, der seit 1973 imProfifußball aktiv ist, der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer undein Vertreter der aktiven Fanszene.Neben den Studiogesprächen beleuchtet die Sendung wichtige Aspekte des Themas inKurzfilmen: Sie begleiten verschiedene Fans von Werder Bremen rund um einBundesligaspiel, sprechen mit Schalke-Boss Clemens Tönnies über die Rolle derFans und ihre Kritik an ihm, besuchen den Fanclub von Bayern München in Israelund erfahren von einem Sportpsychologen, ob Fans tatsächlich den Ausgang einesSpiels beeinflussen können."Sportschau Thema" ist am Dienstag, 3. März 2020, um 23:15 Uhr im Anschluss andie Übertragung des DFB-Pokalspiels zwischen Schalke 04 und Bayern München imErsten zu sehen.Im Internet: www.sportschau.dePressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4533346OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell