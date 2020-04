"Sportschau"-Doku fragt: "Wo sind die neuen Klopps?" / Film von Nick Golüke und Jessy Wellmer stellt Trainerausbildung auf den Prüfstand / Am 19. April 2020 um 18:30 Uhr im Ersten

München (ots) - Nur drei deutsche Trainer haben im letzten Jahrzehnt mit ihren Vereinen große Titel gewonnen: Jupp Heynckes mit dem FC Bayern München, dann Thomas Tuchel in Paris und der frischgekürte Welttrainer Jürgen Klopp. Deutschland droht, den Anschluss zu verlieren, nicht nur in den europäischen Vereinswettbewerben, sondern auch mit der Nationalmannschaft. Wird sich das in Zukunft ändern?Seit 2017 bietet die DFB-Akademie eine Fortbildung für Elite-Cheftrainer an. Jessy Wellmer begleitet Dino Toppmöller und Imke Wübbenhorst auf ihrem Weg zur Fußballlehrer-Lizenz. Die Dokumentation "Wo sind die neuen Klopps? - Deutschlands Trainerausbildung auf dem Prüfstand" verschafft dem Zuschauer einen intensiven Einblick in den Lehrgang und nimmt die Ausbildung kritisch unter die Lupe. Jessy Wellmer hinterfragt in Gesprächen mit den Protagonisten, Ausbildern sowie Bundesliga-Trainern Inhalte und Methoden. Bekommen Toppmöller und Wübbenhorst das Rüstzeug, um auf höchstem und internationalem Niveau coachen zu können? Werden sie die nötigen Fähigkeiten erwerben, um menschlich und fachlich das Spiel der Zukunft auch über die Landesgrenzen Deutschlands hinaus prägen zu können? Hat einer von ihnen das Zeug, der oder die nächste Klopp zu werden?Das Erste zeigt die Dokumentation ¬"Wo sind die neuen Klopps? - Deutschlands Trainerausbildung auf dem Prüfstand" am Sonntag, 19. April 2020, um 18:30 Uhr.Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4563227OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell