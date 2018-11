Sportschau Club: FC Bayern laut Robben derzeit für Titel nicht gut genug

Köln (ots) - Arjen Robben bewertet die aktuelle Lage seines in dieKrise geratenen Klubs FC Bayern München kritisch. "Wir dürfen derzeitgar nicht von Titeln reden, denn dafür sind wir einfach nicht gutgenug", sagte Robben im Sportschau Club, der am Montagabend, 19.November, um 23.30 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird.Wenn die Münchner allerdings die Kurve wiederkriegen würden, könnedie Mannschaft sehr wohl vieles erreichen. Seinen in die Kritikgeratenen Cheftrainer Niko Kovac nahm Robben in Schutz. "Er ist sehr,sehr ehrgeizig und arbeitet hart, aber man muss ganz klar sagen:Trainer von Bayern München zu sein, ist nicht einfach."Langweilig sei es im Verein derzeit auf jeden Fall nicht. "Ich binjetzt in der zehnten Saison bei Bayern und weiß nicht, ob ich es soschon einmal erlebt habe: Jeden Tag kommt etwas Neues heraus. Es gehtgar nicht mehr um Fußball, sondern nur noch um Nebensachen." Robbenselbst, dessen Vertrag beim FC Bayern im Juni 2019 ausläuft, möchtesich im Alter von 34 Jahren für die Zukunft alles offenhalten. "Wennes bei Bayern vorbei sein wird, bedeutet das nicht, dass meineKarriere danach beendet ist." Er wisse, dass er als älterer Spielernicht mehr besser werde, aber er müsse "versuchen, dass es so langsamwie möglich schlechter wird". Zur Entwicklung der niederländischenNationalmannschaft, aus der Robben vergangenes Jahr zurückgetretenwar und die am Montag Gegner der deutschen Auswahl sein wird, fügteRobben an. "Wir hatten in Holland eine schwierige Phase, in der wirzweimal in Folge Endturniere verpasst haben, aber jetzt kommen aufeinmal viele Talente, und es läuft wieder gut."Sendetermin: Sportschau Club, Montag, 19. November, 23.30 Uhr, DasErstePressekontakt:Kathrin HofWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7125kathrin.hof@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell