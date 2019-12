"Sports for Climate Action": VfL Wolfsburg unterzeichnet als erster europäischer Top-Klub die Erklärung der Vereinten Nationen (UN) im Kampf für den Klimaschutz

Wolfsburg (ots) - Rund um die UN-Weltklimakonferenz in Madrid bekennt sich derVfL Wolfsburg gemeinsam mit den Vereinten Nationen zum Klimaschutz. Mit derUnterzeichnung der UN-Erklärung "Sports for Climate Action" unterstreicht derVerein, dass dem Thema Klimaschutz im Klub eine hohe Priorität eingeräumt wird."Wir haben in der Geschäftsführung das Thema Klimaschutz neben der Jagd nachBundesliga-Punkten zu einem wichtigen Baustein unseres sozialen und ökologischenHandelns erklärt. Wir werden wirkungsvolle Maßnahmen zur CO2-Reduktion anstrebenund unserem Einfluß entsprechend handeln. Wir wollen Klimaschutz im Klubauthentisch leben und nicht nur als Absicht versprechen", so VfL-GeschäftsführerMichael Meeske.Im Rahmen der Klimastrategie überprüft der VfL Wolfsburg aktuell mit externenExperten die Entwicklung von wissenschaftsbasierten Emissions-Reduktionszielen.Ziel ist ein angemessener Beitrag zur Begrenzung der globalen Erwärmung aufmaximal 1,5°C. Im kommenden Jahr wird der VfL seine zukünftigen Zielsetzungenbekannt geben. Top-Themen zur Zielerreichung sind unter anderem die ThemenMobilität und Heizmittelverbrauch.Bereits mit dem weltweit ersten Nachhaltigkeitsbericht nach den Kriterien derGRI ("Global Reporting Initiative") haben die Wölfe 2012 Standards gesetzt. ImZuge des Berichts wurden CO2-Reduktionsziele benannt."Die systematische Herangehensweise an das Thema ökologische Nachhaltigkeit istein Alleinstellungsmerkmal des VfL im europäischen Spitzenfußball. DieBerechnung des alle zwei Jahre umfassend ermittelten CO2-Fußabdrucks zeigt, dassviele getroffene Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen wirksam sind. Diekonsequente Umstellung auf 100% Ökostrom (2011), Neubauten nach neustenEnergieeffizienzstandards und die Schonung natürlicher Ressourcen durch denkonsequenten Einsatz von LED, Nutzung von Mehrwegsystemen oder Einsatz vonRecyclingpapier sind nur einige Beispiele. Jetzt gehen wir mit den vereintenNationen den nächsten, großen Schritt", so Nico Briskorn, Leiter CorporateSocial Responsibility (CSR) beim VfL Wolfsburg.Die Vereinten Nationen sind zukünftig ein wichtiger Partner des VfL zurEntwicklung der Klimaschutzagenda im Sport und im Kampf gegen CO2-Emissionen.Sie fordern von Sportorganisationen in der "Sports for Climate Action"-Vereinbarung eine klare Haltung im weltweiten Kampf für den Klimaschutz. DieUnterzeichner bekennen sich zur systematischen Reduktion ihrer CO2-Emissionensowie zur Sensibilisierung ihrer Zielgruppen."Der Fußball hat eine enorme Kraft, um die gesamte Gesellschaft zu inspirieren",sagt Lindita Xhaferi Slihu, Leiterin für "Sports for Climate Action" bei denVereinten Nationen. "Wir begrüßen den VfL Wolfsburg daher sehr herzlich in der"Sports for Climate Action"-Bewegung. Wir hoffen, daß Ihr Engagement weitereKlubs auf der ganzen Welt dazu aufrufen wird, sich dieser einzigartigenInitiative anzuschließen, um den Weg für eine bessere Zukunft unseres Planetenund unserer Gesellschaft zu ebnen."Pressekontakt:VfL WolfsburgMarketing- und UnternehmenskommunikationAnsprechpartner: Sven FrobergTelefon: 05361 - 8903-201Email: sven.froberg@vfl-wolfsburg.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/21573/4466633OTS: VfL Wolfsburg-Fußball GmbHOriginal-Content von: VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, übermittelt durch news aktuell