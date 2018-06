Sportpsychologe coacht Chirurgen für den OP / Mentales Training in der Medizin

München (ots) - Ob Fußballer aktuell bei der WM in Russland oderTennisspieler in Wimbledon - für ihren Erfolg setzen Spitzensportlerschon länger auf mentales Training. Diese Maßnahme hält nun aucherstmals Einzug in der Medizin: Das Ärzteteam um Chefchirurg WolfgangThasler im Rotkreuzklinikum München holt sich professionelleUnterstützung von dem Sportpsychologen Dr. Tom Kossak. Das Ziel: DieMediziner sollen lernen, innovative Methoden aus der Sportpsychologiefür ihre Arbeit im OP zu nutzen.Der Sportpsychologe aus München weiß: "Bei medizinischenEingriffen geht es, genauso wie im Sport, um immens viel Druck. Derist in diesem Bereich natürlich noch höher, weil letztlich dasPatientenwohl entscheidend ist. Gerade Chirurgen gehören zu derGruppe der High-Performer. Bei ihnen sind höchste Konzentration undstarke Nerven über Stunden gefragt." Kossak, der unter anderem denDeutschen Skiverband betreut, wird den Spezialisten über mehrereWochen diverse Tipps und Tricks aus dem Sport für den Klinikalltagvermitteln."Vor allem bei Operationen mit sogenannter Schlüssellochtechnik,also in der minimalinvasiven Chirurgie, wird es immer wichtiger,Eingriffe zielgerichteter vorzunehmen. Bei Behandlungen im Bauchraumhaben wir nur eine eingeschränkte Sicht und wenigBeweglichkeitsmöglichkeiten. Da kommt es sehr darauf an, fehlendesTastgefühl auszugleichen", sagt Thasler. Der Chefarzt ist überzeugt:"Durch mehr innere Visualisierung, Mindmapping, Konzentrationsübungenund Achtsamkeit werden wir noch besser operieren können. Waserfolgreich im Hochleistungssport funktioniert, möchten wir fürunsere Teamarbeit ebenfalls adaptieren." Insbesondere bei der jetzteinsteigenden Chirurgen-Generation solle so ein verändertesVerständnis für komplexe Eingriffe entstehen, um für kritische undstressige Situationen optimal gerüstet zu sein.Inwiefern Chirurgen die unterschiedlichsten mentalen Strategien imOP praktisch einsetzen können, wird Kossak etwa mithilfe einesSimulators im Klinikum demonstrieren, an dem die Medizinerchirurgische Bewegungsabläufe üben. "Ich möchte die Ärzte dahingehendcoachen, besser minimalinvasiv zu operieren und mit Stress umzugehensowie bei eigenem Versagen eine entsprechende Fehlerkultur zuentwickeln", erklärt der Sportpsychologe.Hinweis für Redaktionen:Bei Interesse an einem erläuternden Gespräch mit Prof. Dr.Wolfgang Thasler und Dr. Tom Kossak vermittelt das Rotkreuzklinikumgerne einen Termin im Haus bzw. ein gemeinsames Telefonat.Pressekontakt:Pressestelle Rotkreuzklinikum München:Monisha DasTel. 089/1303-1611E-Mail: monisha.das@swmbrk.deOriginal-Content von: Rotkreuzklinikum München, übermittelt durch news aktuell