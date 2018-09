"Sportplatz Kommune": Neues Gemeinschaftsprojekt zur Stärkung des Kinder- und Jugendsports in NRW / Vierjährige Projektphase mit bis zu 150 Standorten

Duisburg (ots) - Die aktive Gestaltung und Förderung einerwirksamen Kinder- und Jugendsportentwicklung in Kita, Schule undSportverein stehen im Mittelpunkt: Mit dem neuen Gemeinschaftsprojekt"Sportplatz Kommune" wollen der Landessportbund NRW und dieStaatskanzlei NRW die strategische Sportentwicklung noch stärker zumGegenstand der kommunalen Sport- und Bildungspolitik machen. Bis zu150 Städte und Gemeinden können in der vierjährigen Projektphase(2019 bis 2022) teilnehmen."Es geht vor allem darum, die relevanten Akteure im Kinder- undJugendsport anzuregen und bei der Aufgabe zu begleiten, in einemkommunalen Netzwerk gemeinsam auf die örtlichen Gegebenheiten undErfordernisse für den Kinder- und Jugendsport einzugehen, neue Ideenzu entwickeln und diese umzusetzen", erklärt LSB-Präsident WalterSchneeloch. "Entscheidend ist", so betont die Staatssekretärin fürSport und Ehrenamt, Andrea Milz, "dass durch das Zusammenwirken derPartner in einer Kommune am Ende mehr Bewegungs- und Sportangebotefür die Kinder und Jugendlichen im Ort entstehen." Als Grundlagealler inhaltlichen Schwerpunkte, beispielsweise die Schaffung neuerAngebote für bestimmte Zielgruppen wie Kinder und Jugendliche mitmotorischem Förderbedarf, dienen die bewährten Ansätze aus demLSB-Erfolgsprogramm "NRW bewegt seine KINDER!".Somit folgt "Sportplatz Kommune" auf das auslaufende Pilotprojekt"KommSport" und gliedert sich in zwei Beteiligungsphasen. Dieausgewählten Standorte erhalten in der jeweils zweijährigen "aktivenPhase" eine Maßnahmenförderung, um ihre Ideen in kommunale Projekteumzusetzen. Danach können diese Städte und Gemeinden bis zum Ende derGesamtlaufzeit als "Projekt-Standorte" weiter unter anderem anAustauschtreffen teilnehmen. Der Start in 2019 soll mit zunächst 60Kommunen erfolgen, darunter auch die bisher bei "KommSport" aktivenPartner. Eine entsprechende Ausschreibung erfolgt bis Mitte Oktober2018, die Auswahl der neuen Standorte ist bis Jahresende geplant.Interessensbekundungen: sportplatz-kommune@lsb.nrwPressekontakt:Frank-Michael RallPressesprecherRamona DziwornuPressereferentinStabsstelle PresseTel. 0203 7381-852Fax 0203 7381-3850E-Mail: Presse@lsb.nrwOriginal-Content von: Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V., übermittelt durch news aktuell