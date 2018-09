Sportmanager: E-Sport kann bald höhere Wachstumsraten als König Fußball erzielen

Düsseldorf (ots) - Aktuelle PwC-Umfrage: Sportindustrie erwartetWachstum / Zusammenfassungen von Sportereignissen gewinnen anPopularität / Ansprache der Fans und Kunden muss persönlicher werdenDie Führungskräfte der Sportindustrie erwarten in den nächstendrei bis fünf Jahren ein gesundes Wachstum des Sportsektors umjährlich sieben Prozent. In den vergangenen Jahren lag es imDurchschnitt bei 7,7 Prozent. Die leicht gedämpfte Erwartungshaltungunter den Sportmanagern mag im Wesentlichen mit den aus ihrer Sichtgrößten Herausforderungen der Branche zusammenhängen: So meinen rund72 Prozent der Befragten, dass sich das Konsumverhalten der jüngerenGeneration deutlich von dem der älteren unterscheiden wird. Knapp 54Prozent sehen die Gefahr, dass andere Unterhaltungsangebote immermehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die Kunden deshalb wenigerInteresse an Sportereignissen haben könnten. Rund 33 Prozent derFachleute aus aller Welt gehen davon aus, dass die Bereitschaftschwindet, für Sportinhalte zu bezahlen. Das sind unter anderemErgebnisse der dritten internationalen Sports Survey, die von derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers(PwC) unter 470 Führungskräften der Sportbranche durchgeführt wurde.E-Sport kann nicht länger ignoriert werdenE-Sport hat nach Einschätzung der Branchenexperten unter allenSportarten das größte Potenzial, um weltweit hohe Wachstumsraten zuerreichen. Im vergangenen Jahr hatte noch Fußball die Spitzenpositioninne. Dieser belegt nun den zweiten Rang. Basketball folgt dichtdahinter auf dem dritten Platz. Der Aufwärtstrend im E-Sport könnteeine Erklärung dafür sein, warum rund 71 Prozent der führendenSportmanager es für wichtig erachten, dass der traditionelle Sporteine Strategie entwickelt, um auf dem Markt an Raum zu gewinnen unddabei möglichst viel in Bezug auf Fan- und Community-Engagement zulernen.Jüngere wollen mehr Sport-HighlightsDer Konsum von Sport-Highlights und On-Demand-Sport wird in dennächsten drei bis fünf Jahren bedeutend schneller wachsen alsderjenige von Direktübertragungen. Die 14- bis 35-Jährigen schauensich online weitaus häufiger Aufzeichnungen als Direktübertragungenan. Aufgrund des unaufhaltsamen Übergangs von der traditionellen zurdigitalen Mediennutzung in allen Bereichen prognostiziert die Umfragefür den Sportbereich ein beschleunigtes Wachstum bei der Nutzung vonZusammenfassungen im Vergleich zu Live-Übertragungen. Diesunterstreicht die Notwendigkeit, Sportfans spannende Inhalteanzubieten, mit denen sie sich vor und nach Sportereignissen - undnicht nur währenddessen - befassen können.Persönliche Daten für Ansprache der Fans nutzenAuf die Frage, worauf Sponsoren ihren Fokus zur Umsatzsteigerungin den nächsten drei bis fünf Jahren legen sollten, sprachen sichfast drei Viertel der führenden Sportmanager für die personalisierteFan- und Kundenansprache mittels verbesserter Daten aus demCustomer-Relationship-Management aus. Dagegen sind mehr als dieHälfte der Befragten der Auffassung, die Geschäftsleitungen weltweittätiger Sponsoren würden die Veränderung im Verbraucherverhalten inBezug auf Sportmedien nicht oder nur bedingt wahrnehmen."Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch alternativeUnterhaltungsformate müssen Marken und Rechteinhaber aufwachen undden Tatsachen ins Auge sehen", sagt Stefanie Vogel, Senior ManagerSports Business Advisory bei PwC. "Wir nähern uns einem Wendepunkt,an dem die Digitalisierung hinsichtlich des Medienkonsums Überhandgewinnt. Das bedeutet nicht, dass es künftig mehr vom Gleichen überverschiedene Kanäle geben wird, sondern, dass der Content besser seinund sich von der Masse abheben muss, um die Fans ausreichend zuunterhalten. Aufmerksamkeit ist das höchste Gut derUnterhaltungsindustrie - und der Sportbereich ist heute ohne Zweifelein Teil davon."Über die Studie:Die Wirtschaftsprüfungs- und BeratungsgesellschaftPricewaterhouseCoopers (PwC) hat für ihre dritte Sports Survey 470Führungskräfte der Sportindustrie aus aller Welt befragt. Die Umfragebasiert auf Online-Befragungen im Mai und Juni 2018.Sie finden die Studie hier zum Download:https://www.pwc.ch/en/insights/sport/sports-survey-2018.htmlÜber PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 236.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. DieBezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine odermehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. WeitereDetails unter www.pwc.com/structure.Pressekontakt:Julia Wollschläger (DE)PwC | CommunicationsPhone: +492119815095Email: julia.wollschlaeger@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell