Eckernförde (ots) -Vom 03.07.18 - 05.07.2018 richtet die Sportfördergruppe derBundeswehr in Eckernförde den jährlichen "CISM Open European Cup2018" im Maritimen Fünfkampf aus. Zu den diesjährigen Meisterschaftenwerden rund 40 Athleten aus China, Dänemark, Finnland, Polen,Schweden und Deutschland erwartet, um sich im sportlichen Wettkampfzu messen.Die Herausforderung sieht der Bundestrainer und Teamkapitän,Hauptbootsmann Matthias Wesemann (37) darin, die Mannschaft soaufzustellen und vorzubereiten, dass man weiterhin um den Siegmitspielen kann. "Bei den jüngeren Kameraden muss der Knoten für dieabsolute Stabilität und Konstanz im Wettkampf platzen. Bei diesemWettkampf gilt es, ein Zeichen an die Konkurrenz zu setzen. Sie musserkennen, dass mit uns bei der Weltmeisterschaft 2019 zu rechnenist", formuliert der amtierende Weltrekordhalter Wesemann seindiesjähriges Ziel. Nach ihrem Debut in 2017 sind die Sportler ausChina erneut bei den Meisterschaften vertreten. China richtet die 7thMilitary World Games 2019 in Wuhan aus und befindet sich nun imzweiten Jahr des Mannschaftsaufbaues.Erstmalig wird es zu den bisherigen Wettkampfdisziplinen aucheinen zusätzlichen Wettkampf geben. "Wir werden am Ende des letztenWettkampftages einen Wettkampf auf unserer Hindernisbahndurchführen", so Wesemann. "Hier werden drei Teilnehmer pro Nationals Staffel gegeneinander antreten", so der fünffache Weltmeisterweiter. Ziel dieser weiteren Disziplin soll es sein, dass dieserMannschaftswettbewerb in das Regelwerk mit aufgenommen werden soll.Doch ehe dies geschehen kann, sieht das CISM Komitee vor, dass einoder mehrere Testwettkämpfe zur Erfahrungssammlung durchzuführensind.HintergrundinformationenMaritimer Fünfkampf:Der Maritime Fünfkampf besteht aus den fünf Disziplinen:Hindernislauf, Lebensrettungsschwimmen, Seemannschaftswettbewerb,Hindernisschwimmen und dem Amphibischen Geländelauf.http://www.marine.de/portal/a/marine/start/aktuelle/sport/sportfoerdergruppeCISM:Der "Conseil International du Sport Militaire" (CISM) ist eine dergrößten Sportorganisationen der Welt. Er organisiert weltweit rund 20Weltmeisterschaften im Jahr für die Soldaten der 133 Mitgliedstaaten.An circa 300 Tagen im Jahr finden unzählige Sportveranstaltungen desCISM auf weltweiter, kontinentaler, nationaler und regionaler Ebenestatt.Das deutsche Team ist in diesem Jahr wie folgt aufgestellt:Hauptbootsmann Giacomo GellertObermaat Philipp KühnObermaat Tan Hieu MachMaat Bjarne Sörensen (Start außerhalb der Mannschaftswertung)Zuschauer sind zu den Wettkämpfen im Marinestützpunkt Eckernfördeund in der Schwimmhalle der CAU in Kiel herzlich willkommen undeingeladen. Bei Besuch des Marinestützpunktes Eckernförde gelten dieüblichen Sicherheitsbestimmungen. Es wird ein Passwechselverfahrendurchgeführt (bitte Personalausweis oder gleichwertiges Dokumentmitführen).Hinweise für die PresseMedienvertreter sind zum Pressetermin "Sportliches Kräftemessen inEckernförde mit einer Weltpremiere" eingeladen. Für die weitereAusplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldunggebeten.Termin:Dienstag 3. Juli - Donnerstag 5. Juli 2018. Eintreffen bisspätestens am3. Juli, 07.45 Uhr,4. Juli, 08.15 Uhr,5. Juli, 08.15 Uhr, für die Siegerehrung 15.45 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Eckernförde, Am Ort 6, 24340 EckernfördeSportzentrum der Universität Kiel, Olshausenstr. 70-74, 24098 KielProgramm:3. Juli 2018:08.00 - 08.30 UhrBegrüßung und Eröffnung der Wettkämpfe09.00 - 12.00 UhrHindernislauf, Ort: CISM-Bahn Marinestützpunkt Eckernförde15.40 - 17.00 UhrLebensrettungsschwimmen, Ort: SchwimmhalleChristian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)4. Juli 2018:08.30 - 12.00 UhrSeemannschaftswettbewerb, Ort: CISM-Bereich im HafenMarinestützpunkt Eckernförde15.40 - 17.00 UhrHindernisschwimmen, Ort: SchwimmhalleChristian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)5. Juli 2018:08.30 - 12.00 UhrAmphibischer Geländelauf, Ort: CISM-Bahn MarinestützpunktEckernförde12.00 - 13.00 UhrStaffelhindernislauf,Ort: CISM-Bahn Marinestützpunkt EckernfördeAnmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dembeiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 2. Juli 2018, 16 Uhr,beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail oder unter derFax-Nummer +49 (0)4351-66-5307 zu akkreditieren. Nachmeldungen sindnicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle EckernfördeTel.: +49 (0)4351-66-5016E-Mail: markdopizasteckernfoerde@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell