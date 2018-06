Sportlicher Spaß auf dem YOU Summer Festival 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Premiere: erster offizieller Wettkampf der NDBL (NERF Dart BlasterLiga) - Wasserspaß im und auf dem 1.000 qm großen Action-Pool - Neu:Mermaiding und Hood Training - Großes Open-Air Sportprogramm imSommergartenEuropas größtes Jugendevent präsentiert vom 22. bis 24. Juni 2018ein starkes Sportprogramm für Neugierige und Profis: Besucher könnenindoor und unter freiem Himmel ihre eigenen sportlichen Skills beimBogenschießen, Lacrosse, Rettungsschwimmen, Yoga, Zocken undzahlreichen anderen Sportarten testen oder bei den vielenWettbewerben einfach nur für gute Stimmung sorgen. Premiere feiertdieses Jahr die NERF-Teamsport Liga, die auf dem YOU Summer Festivalmit dem ersten offiziellen Wettkampf an den Start geht. Im Zentrumdes Festivals steht der 1.000 qm große Action-Pool im Herzen desSommergartens. Jugendträume werden beim Mermaiding wahr. Zusammen mitprofessionellen Meerjungfrauen lernen Wassernixen das Schwimmen miteiner Mermaidingflosse. Auch Wipeout Challenges undLuftmatratzen-Rennen bieten die besten Bedingungen für sportlichenSpaß auf und im Wasser. Ebenfalls neu dieses Jahr ist Hood Training:Ein Projekt von Aktion Hilfe für Kinder, das kostenlose Projekte,Trainings und Workshops für Kinder und Jugendliche aus Stadtteilenmit erhöhtem Entwicklungsbedarf anbietet. Für satten Sound und cooleSongs beim Sporteln sorgen Stars wie Isac Elliot, Bars & Melody oderJohnny Orlando auf der Open-Air Bühne der YOU Summer Stage.Die NDBL feiert am Samstag, 23. Juni PremiereNERF wird Teamsport und kommt erstmalig zum YOU Summer Festival:NERF ist eine Marke des US-amerikanischen SpielwarenherstellersHasbro, der durch seine Dart-Blaster weltbekannt wurde. Gleichzeitigbeschreibt der Name, woraus das Spielzeug eigentlich besteht:"Non-Expanding Recreational Foam" - "formfestes Spielzeugmaterial".2018 startet NERF mit einer eigenen Liga durch: der NDBL (NERF DartBlaster Liga). Dabei treten sechs Profi-Teams bestehend aus je vierSpielern an den NDBL-Spieltagen gegeneinander an und zeigen"NERF-Teamsport" in Action. Jedes Team wird hierbei von einembekannten Influencer als Team-Manager gecoacht. Mit dabei sind TuTo,Oskar, Max Frolinger aka MagicBiber, ElMargo, Wai Lam sowie das TeamPanini mit Dennis (PacksUnited) sowie Ben (BenMasterful). Nach einemerfolgreichen Trainingslager der Teams in Frankfurt wird es aufEuropas größtem Jugendevent nun ernst: Der erste offizielle Wettkampfder Teams in einer eigens für die NDBL konzipierten NERF-Battle-Arenasteht an. Am Samstag, 23. Juni treten ab 10.30 Uhr die Teams in denPlayoffs in der NERF-Arena in Halle 18/Stand 200 gegeneinander an.Das Siegerteam der Liga-Spielsaison wird im August beim Gran Finalauf der gamescom in Köln ermittelt. An den anderen YOU-Tagen könnenInteressierte in der NERF-Battle-Arena selbst zum NERF-Profi werden.Mehr Infos rund um die NDBL gibt es auf der Websitewww.nerf-teamsport.de.Mermaiding, Rettungsschwimmen und Wipeout Challenges imAction-Pool Wer schon immer davon geträumt hat, einmal wie eineMeerjungfrau oder Neptun schwimmen zu können, für den lässt Swimolinoim Action-Pool im Sommergarten Träume wahr werden: Gemeinsam mitprofessionellen Meerjungfrauen können Besucher das Schwimmen miteiner Mermaidingflosse lernen. Flossen in allen Größen sindausreichend vorhanden. Wenn man schwimmen kann, steht demMermaiding-Spaß nichts mehr im Weg. Aquaglide präsentiert am YOUSummer Festival-Wochenende wieder die beliebte Wipeout Challenge imAction-Pool. Dort können sich Wasserratten auf dem Aquaglide Trackmessen und auf Wassermatten einen Hindernis-Parcours mitverschiedenen Aufgaben bewältigen. Alles was dafür benötigt wirdsind: Badesachen, Handtuch und gute Laune. Bei der DLRG Berlin kommtBaywatch Feeling auf, wenn auf dem Action-Pool Übungen mit dem RescueBoard gezeigt werden. Auch ein Wettrennen mit Rescue Boards undEinhorn- oder Flamingo-Floaties steht auf dem Programm. Außerdem gibtes am Stand umfangreiche Infos zum Schwimmen, Rettungsschwimmen, zumWasserrettungsdienst sowie dem Bundesfreiwilligendienst bei der DLRG.Hood Training: Sport statt GewaltHood Training ist eine Initiative, die vor allem Kindern undJugendlichen aus schwierigen Verhältnissen ein kostenlosesSportprogramm anbietet. Der Sport soll die Integration fördern unddie Kids Fairness, Respekt und Toleranz lernen sowie überschüssigeEnergie und Frust abbauen. Das Ausdauer- und Fitnesstraining basiertauf der Sportart Calisthenics, ein Ganzkörpertraining, bei demhauptsächlich mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird.Trainingsgeräte und Zubehör werden nicht benötigt. Die menschlicheFlagge ist eine bekannte Calisthenics-Übung unter Fortgeschrittenen.Kids können sich auf dem YOU Summer Festival auf mehrere Workshopsmit verschiedenen Übungen und Performances von bekannten Gesichternaus der Calisthenics-Szene freuen.Passend zur WM gibt es die volle Ladung FußballHertha BSC und KISS FM locken Fußballfans mit einem Funpark: EinSoccer-Court und Fußballdarts stellen die fußballerischen Fähigkeitenaller Besucher auf die Probe. Gechillt wird dann in der KISS FMLounge und Hertha-Maskottchen Herthinho freut sich auf Fan-Selfies,während e-Sportfans in der e-Sport Area zocken können. Wer nichtgenug vom Zocken bekommt und sich fragt, wie Games eigentlichentwickelt werden, ist bei S4G School for Games genau richtig. Mitdem Slogan "Wir im Südosten" lockt der 1. FC Union Berlin gemeinsammit dem Freizeit- und Erholungspark (FEZ) junge Besucher mit einerFußball-Torwand, Tisch-Kicker, Bällebad und großem Chillout-Bereich.Obendrein gibt es noch 150 Tickets für das Pokal-Jubiläumsspiel gegenFC Carl-Zeiss Jena am 1. Juli im Stadion An der Alten Försterei zugewinnen. Der Berliner Fußball Verband (BFV) stellt das berlinweiteMädchenfußballprojekt "Alle kicken mit!" vor. Das Projekt willMädchen- und Frauensport fördern und setzt sich für die Gründung vonArbeitsgemeinschaften an Grundschulen sowie die Durchführung vonTurnieren, Feriencamps und Fußballassistentinnen-Ausbildungen ein.Neben einem anspruchsvollen Dribbling-Parcours wird es auf dem "Allekicken mit!"-Court hoch hergehen. Alle Besucher können mitspielen.Wer sein Glück an der Torwand versuchen möchte, den erwarten beijedem Treffer coole Preise und Give-Aways.Noch mehr Sport für SportfreaksAuch in diesem Jahr können Besucher im Sommergarten auf etwa 700qm Lasergame spielen, verschiedene Spielmodi testen,Erinnerungsbilder vor der Fotowand machen, Pros herausfordern undtolle Preise gewinnen. Sportfans mit Geschick können sich im Parkourund Freerunning ausprobieren: Am Stand vom Parkour Kleinmachnowkommen Tracer-Fans voll auf ihre Kosten. Profis zeigen bei Livemusikund in perfekter Trainingsumgebung mit AirTrack, Obstacles, Railparkund Tramp ihr Können, Saltos und Flips inklusive. Bei der"kinder+Sport Basketball Academy" können basketballinteressierte Kidsab 6 Jahren, den Trainings-Parcours von ALBA BERLIN kennenlernen. Anden Stationen Dribbeln, Passen, Werfen und Koordination können siesich hilfreiche Tipps und Tricks der Jugendtrainer von ALBA holen undihr Können selbst unter Beweis stellen.Wer sich für HipHop, Streetdance, Breakdance oder DanceMixinteressiert, der sollte unbedingt bei der CreativeMovesAcadermy derTanzschule Traumtänzer vorbeischauen. Dort lernen Dancing Queens undKings coole Dance Moves und Tricks sowie einzigartige Choreografien.Die innere Mitte finden, gelassener und gesünder leben: Bei YogaVidya, Europas größtem Seminaranbieter von Yoga und Aryuveda, sindFans von Harmonisierung von Körper, Geist und Seele genau richtig.Yoga Vidya bietet jungen Yogis auf Europas größtem Jugendevent vieleMöglichkeiten, Yoga in all seinen Aspekten kennenzulernen.SPRUNG.RAUM, Deutschlands modernster Trampolinpark, präsentiert aufdem YOU Summer Festival coole Trainer und eine gigantische Airtrack-Matte zum Ausprobieren für jedermann. Stündlich finden Trick-Showsmit Trainern statt oder es warten Gewinnspiele, bei denen Besuchereine Nintendo Switch als Hauptpreis gewinnen können. EineCheerleading-Team-Show sowie Matze und Gregor von Radio Energy rundenam Samstag, 23. Juni das abwechslungsreiche Programm ab.Schach ist jung, vielseitig und macht Spaß. Genau das will dieDeutsche Schachjugend auf dem YOU Summer Festival im In- undOutdoor-Bereich unter Beweis stellen. Mit bunten Figuren,Konditionsblitz, neuen Schachvarianten, Crash-Kursen, Rätselaufgabenund Maskottchen Chessy erwartet Freunde des strategischen Denksportsund solche, die es noch werden wollen, ein abwechslungsreiches undunterhaltsames Angebot. Die Tischfußballer von Foos4Friends kickenauf Europas größtem Jugendevent für den guten Zweck und setzen sichfür die Integration von Flüchtlingen ein.Bei der Deutschen Schützenjugend können Interessierte Schießsporthautnah erleben und sich am Lichtgewehr, an der Lichtpistole sowiemit dem Bogen ausprobieren und Zielsicherheit beweisen. Ob man beimPfadfinden nur Kekse verkauft, am Lagerfeuer sitzt und Würmer isst,erfahren Neugierige von der DPSG DV Berlin im Sommergarten des YOUSummer Festivals. Neben Spaß bei schnellen und spannenden Spielen,haben Interessierte die Möglichkeit mit "echten" Pfadfindern insGespräch zu kommen.Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, aufwww.instagram.com/you.berlin und www.twitter.com/YOUberlin.Über das YOU Summer FestivalDas YOU Summer Festival findet vom 22. bis 24. Juni 2018 auf demBerliner Messegelände statt. In diesem Jahr erleben Youngsters aufEuropas größtem Jugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 20. 