Sportliche Kooperation - hamburg.de + sporting hamburg

Hamburg (ots) - hamburg.de und sporting hamburg machen gemeinsameSache! Das Stadtportal für die Freie und Hansestadt Hamburg - frischernannte Global Active City - und das Stadtsportmagazin derHansestadt ergänzen sich ab sofort gegenseitig. Jeden Monat sind zweiArtikel aus der aktuellen sporting-Ausgabe auf hamburg.de zu finden,die Lust auf das Heft machen. So kann man direkt von Zuhause in dieHamburger Sportszene hineinschauen, denn niemand ist näher dran alssporting hamburg. Und hamburg.de liefert die ideale Plattform unddigitale Reichweite. Unter der Rubrik "sporting hamburg Stories"startet die Kooperation in diesem Monat mit einem Artikel überGolferin Esther Henseleit und Gold-Ruderer Torben Johannesen.Die Artikel sind zu lesen unterwww.hamburg.de/sporting-hamburg-storiesPressekontakt:Ansprechpartner zu dieser Presseinformation:hamburg.de GmbH & Co. KGPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTorralf KöhlerTel.: +49 (0)40-68 87 57-650Original-Content von: Hamburg.de, übermittelt durch news aktuell