Sportler Retten Leben - Einladung zur PK in Leipzig & online am 29.März um 10:00 Uhr.

Leipzig (ots) -Termin: 29. März 2018 um 10:00 UhrOrt: LAZ Leipzig, Am Sportforum 5, 04105 LeipzigLive Stream: https://facebook.com/NickyAdler8Mit der Unterstützung von insgesamt 17 bekannten Profisportlernaus den Sportarten Fußball, Handball, Leichtathletik und Eishockey(darunter Weltmeister, Europameister, Deutsche Meister, Pokalsieger,hundertfache Bundesliga Spieler und ConfedCup Sieger) hat Nicky Adlerdie Initiative "Sportler Retten Leben" ins Leben gerufen. In diesenTagen wieder aktueller denn je: Der Plötzliche Herzstillstand beimSport. Erst am 13 März 2018 verstarb ein 24 jähriger BerlinerAmateursportler bei der Ausübung seines Hobbys. Wenige Tage zuvor derKapitän des AC Florenz im Schlaf. Heute am 26. März wird von einemverstorbenen 3. Liga Torjäger aus Kroatien berichtet. Bereits im Jahr2012 forderte ein FIFA Arzt, dass an jedem Fussballplatz ein AEDDefibrillator vorgehalten werden sollte.Ziel der Initiative ist es, die Anzahl der Todesfälle aufgrundeines plötzlichen Herzstillstandes beim Sport zu minimieren. Umdieses Ziel zu erreichen wollen wir eine Botschaft verbreiten! Jederkann in nur drei Schritten zum Lebensretter werden.1. "112 wählen"2. "Mache eine Druckmassage"3. "Hole einen AED"Hierzu wollen wir 100.000 Sportler online und 10.000 Sportler ineinem Seminar an einer Übungspuppe in lebensrettenden Maßnahmen inden nächsten 12 Monaten trainieren.Bei der Pressekonferenz wird Nicky Adler den Medienvertretern dieInitiative vorstellen. Welche bekannten Profisportler unterstützendas Projekt? Wie sollen Sportler und Sportvereine sensibilisiertwerden? Welche zeitlich flexible Lösung für eine erste Schulung inWiederbelebungsmaßnahmen wurde geschaffen, für die wirklich jederZeit findet. Wie werden Sportvereine bei der Umsetzung einesnachhaltigen Konzeptes unterstützt?Pressekontakt:Andreas SchmitzSportler Retten LebenErnst-Thälmann-Str. 22b04509 SchönwölkauFon 034208 779 790Mobil 0173 4445503info@sportler-retten-leben.deOriginal-Content von: Sportler Retten Leben, übermittelt durch news aktuell